VIRGINIA RAGGI / Tribunale Roma, “sindaco M5s era eleggibile”: rigettato ricorso sul contratto con la Casaleggio (oggi, 17 gennaio 2017)

VIRGINIA RAGGI, TRIBUNALE RIGETTA RICORSO SU CONTRATTO CASALEGGIO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Virginia Raggi resta al suo posto, dichiarata eleggibile a sindaco di Roma nonostante il contratto sottoscritto con la Casaleggio Associati, come tutti i primi cittadini eletti del Movimento 5 Stelle: la decisione del tribunale è definitiva, sia nella nella parte in cui si chiedeva la nullità del contratto sia sulla conseguente questione riguardante l’ineleggibilità della sindaca. I problemi in campo riguardavano sia il passaggio in cui la Raggi deve presentare le decisioni della Giunta al Movimento 5 Stelle che gli eventuali inadempienze al codice etico del M5s. Le ragioni del rigetto sono molteplici: «in primis il tribunale ha rilevato che la sottoscrizione del contratto non rientra tra i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, esattamente come avevamo prospettato nella nostra memoria difensiva e come avevano detto anche il difensore della Raggi, Ervin Rupnik, e di Davide Casaleggio, Pier Paolo Polese», dice l’avvocato del Movimento 5 Stelle, Paolo Morricone, raccolto dal Fatto Quotidiano. Per quanto riguarda la nullità del contratto invece, «il Tribunale dice che tale domanda non rientra in questo particolare tipo di azione e inoltre non è titolare il ricorrente di un interesse ad agire. Proprio come avevano prospettato le difese della Raggi, del Movimento e di Roma Capitale», conclude il legale difensore del sindaco Raggi.

