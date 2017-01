LEGGE ELETTORALE / Italicum, sentenza Consulta: testo non modificato? La possibile sorpresa della Corte (oggi, 18 gennaio 2017)

LEGGE ELETTORALE, SENTENZA CONSULTA SU ITALICUM: E SE IL TESTO NON FOSSE MODIFICATO? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - La politica attende il 24 gennaio per la sentenza della Consulta sulla legge elettorale dell’Italicum, ovvero l’attuale testo approvato in entrambi i rami del Parlamento durante il governo Renzi. In tanti si interrogano su quali correttivi potrebbe mettere in campo la Corte Costituzionale, ma quasi tutti pensano che l’Italicum se non del tutto stralciato sarà pesantemente modificato, costringendo a quel punto un reale accordo tra le forze politiche in Parlamento per portare in tempi brevi una nuova legge elettorale, così da lanciare le nuove Elezioni Politiche. Una tesi poco battuta ieri è stato però presentata da un noto costituzionalista, Roberto Bin: la Consulta – secondo il docente dell’università di Ferrara – potrebbe non accettare di pronunciarsi sul merito della legittimità o meno dell’Italicum. Per Bin, «la Corte dovrebbe muoversi esattamente in questa direzione, perché la legge in questione non è mai stata ancora applicata e anzi al momento della prima ordinanza (del tribunale di Messina) non era neppure in vigore. Bisogna dimostrare di avere un interesse, che si dice debba essere ‘concreto’ e ‘attuale’, nel senso che senza l’intervento del giudice chi agisce subirebbe un danno, anche se solo potenziale”. Non potendo dimostrare questo danno, poiché la legge non ha mai avuto una propria applicazione, il ricorso alla magistratura sarebbe illegittimo e quindi anche l’eventuale pronunciamento della Corte. Spetta alla politica risolvere il problema di quale sarà la legge elettorale vigente in Italia, invece di attendere che sia la Corte a farlo», riflette il Costituzionalista. Ipotesi non probabile ma certamente utile da tenere in considerazione tra i complessi elementi in campo per decidere sulla prossima, fondamentale, sentenza della Consulta.

LEGGE ELETTORALE, SENTENZA CONSULTA SU ITALICUM: CORTE ANNULLA LE ALTRE CAUSE DEL 24 (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Spesso la prevenzione non è un elemento particolarmente utilizzato in politica: eppure per la Legge Elettorale e la sentenza della Consulta sull’Italicum che molto deciderà dell’immediato futuro di Governo, Elezioni e impianto costituzionale delle prossime legislature, pare sia stato utilizzato per una volta il criterio della prevenzione. Le scelte a cui sono chiamati i giudici della Corte Costituzionale sono importanti, decisivi - tanto che in molti hanno lamentato un eccessivo uso del tempo dopo il referendum costituzionale che ha visto fallire l’impianto di riforme del governo Renzi. Il Presidente della Corte costituzionale ha disposto, sentiti i relatori, il rinvio a nuovo ruolo delle altre cause per le quali era prevista la discussione nelle udienze pubbliche del 24 e del 25 gennaio 2017: la Consulta intende così dedicare pieno spazio alla discussione sulla Legge Elettorale, chiamata in cause dai vari ricorsi presentati contro l’Italicum nei giorni scorsi. Questa scelta del Presidente della Corte svela però anche un possibile sviluppo parallelo: ci vorrà molto più tempo del previsto e non è detto che la sentenza possa arrivare il primo giorno di riunione, bensì sono ammessi slittamenti che potrebbero complicare i piani della politica.

