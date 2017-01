Sondaggi / News, Pd in testa? Il primo partito è l'astensione... (Ultime notizie oggi, 18 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, IL PD E' IN TESTA MA IL PRIMO PARTITO RESTA L'ASTENSIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - E' il Partito Democratico, secondo gli ultimi sondaggi elettorali e politici, il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. Ma l'astensione resta alta nel nostro paese e supera in percentuale quella che il Pd raccoglierebbe se si andasse oggi alle urne. Sono questi i risultati della rilevazione condotta da EMG Acqua per La7 Srl dal 13 al 15 gennaio scorso. Al campione di elettori è stato chiesto di indicare a quale partito darebbero il proprio voto. E gli italiani intervistati hanno risposto in maggioranza che non andrebbero a votare: l'astensione è infatti al 35.1%. A questa percentuale si somma inoltre il 19.0% di elettori indecisi. Tra gli elettori che in questi sondaggi elettorali e politici hanno indicato la propria preferenza per un partito il Pd risulta al primo posto con il 31.6% delle preferenze. Al secondo posto, a 4 punti percentuali di distanza, si piazza il Movimento 5 Stelle con il 27.7%. Seguono poi tutti gli altri partiti: la Lega Nord con il 13.1%, Forza Italia con l'11.4%, Fratelli d’Italia – An con il 4.9%, Sinistra Italiana con il 3.0%, Nuovo Centro Destra con il Ncd: 2.7%. Infine il restante 5.6% andrebbe ad altri partiti e il 2.1% finirebbe in schede bianche.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, IL GIUDIZIO DEGLI ELETTORI M5S SULLA SCELTA EUROPEISTA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici hanno rilevato anche il giudizio degli elettori del Movimento 5 Stelle sulle scelte di Beppe Grillo in Europa. Nel Parlamento Europeo Grillo ha deciso di lasciare il movimento antieuropeista di Farage e unirsi a quello europeista dell'Alde: la decisione, approvata dagli elettori in un sondaggio online, è poi naufragata per il rifiuto dell'Alde. Agli elettori del M5s SWG s.p.a., nei sondaggi realizzati dal 9 all'11 gennaio scorso, ha chiesto se questa è stata una scelta molto-abbastanza o poco-per niente giusta. E gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno risposto in maggioranza, il 51%, che si è trattato di una scelta molto + abbastanza giusta, mentre la minoranza, il 31% l'ha definita poco + per niente giusta. Il restante 18% non ha saputo dare una risposta. Alla domanda poi sul motivo per il quale Beppe Grillo avrebbe deciso di cambiare gruppo al Parlamento Europeo, gli elettori del M5s si sono divisi. Dai risultati di questi sondaggi elettorali e politici è emerso che per il 36% ill M5s vuole contare di più nel Parlamento Europeo mentre secondo il 33% degli elettori il motivo è che il Movimento 5 Stelle sta diventando sempre più moderato e forza di governo. Il 18% ha indicato altri motivi e il 13% ha riposto di non sapere la motivazione di questa scelta.

