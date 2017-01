TERREMOTO/ Il sindaco di Arquata: il governo ci dia quello che abbiamo chiesto

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA. Aleandro Petrucci risponde al telefono e si sente accanto a lui una bambina che piange. Voce calma, il fiato un po' corto di chi sta camminando nella neve, qualche rumore ovattato in sottofondo. Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto, sta andando al presidio più vicino della Protezione civile a "chiedere mezzi". Un'ora fa quattro scosse molto forti hanno fatto tremare nuovamente la terra tra Teramo e dell'Aquila, con epicentro a Montereale. Il sindaco è preoccupato per gli allevatori che non si trovano. Sono saliti in quota per accudire gli animali, come fanno ogni giorno, ma stavolta sono rimasti isolati (saranno tutti recuperati in serata). "Le scosse? Avrò avuto degli altri crolli, però adesso non mi preoccupo di quello, ho tutto il paese evacuato". Delle case vecchie di Arcuata, paese arroccato alle pendici del Vettore con poco più di mille abitanti, altre frazioni nei dintorni, è rimasto poco. "Stanno tutti giù in riviera a San Benedetto del Tronto, negli alberghi. Qui non ho più nemmeno un abitante, però ho gli agricoltori che vengono dal mare e vanno su a Colle di Arquata, 1200 metri e quattro metri di neve, a dar da mangiare alle bestie. Ora sto andando alla protezione civile per dire: chi mandate su? perché sono arrivate due ruspe non ce l'hanno fatta".

Com'è la situazione, sindaco Petrucci?

La neve si è sommata al terremoto e i mezzi non sono sufficienti perché c'è talmente tanta neve che gli spazzaneve non ce la fanno e ci servono le turbine, ma una si è rotta, e nella Salaria non si passa. Gli allevatori sono vivi, però devono essere raggiunti, ha capito cosa voglio dire?

Le manderanno l'esercito.

L'esercito è utile perché quando ci si mette funziona, ad Amatrice ha fatto tanto ma da me non è ancora arrivato. Anzi è arrivato solo a presiedere i miei paesi in basso, per paura dello sciacallaggio nelle case abbandonate. Io l'ho chiesto e forse me lo manderanno.

Se ci fosse cosa dovrebbe fare?

Liberare le strade dalla neve. L'avevo chiesto anche per sgomberare le macerie perché in molti punti del paese non si passa. E poi c'è da puntellare quello che è rimasto in piedi. Adesso però viene prima la neve e i vigili del fuoco da soli non ce la fanno.

Prima il terremoto, poi il freddo e la neve. Non siete rassegnati?

No, anzi c'è determinazione. Perché noi siamo montanari e non molliamo. Ce ne sono capitate tante, però la voglia nostra è di ritornare su, quindi aspetteremo la primavera e le casette per ridare ad Arquata un minimo di vita.

Nessuno vuole lasciare il paese?