LEGGE ELETTORALE/ Consulta, ecco come andrà (e perché)

Il 24 gennaio la Corte costituzionale comincerà l'esame dell'Italicum. Il parlamento attende di sapere se e come rimettere mano alla legge elettorale che il governo Renzi aveva incardinato nella riforma bocciata il 4 dicembre scorso. Si tratta di una sentenza decisiva perché dalle motivazioni potrebbe dipendere il nuovo assetto del paese, visto che l'offerta politica è ampiamente condizionata dalla legge elettorale. Ne abbiamo parlato con il costituzionalista Mario Esposito.

Professore, l'Italicum è stato fatto perché nel 2014 la legge elettorale precedente, il Porcellum, è stato giudicato incostituzionale. Dunque ripartiamo da qui. In sintesi, ci può dire perché quella legge era incostituzionale?

Il cosiddetto Porcellum fu dichiarato incostituzionale a causa del premio di maggioranza, introdotto senza una soglia minima per accedervi, e delle cosiddette liste bloccate, che eliminavano ogni possibilità per l'elettore di scegliere il candidato. Conviene precisare che, con riferimento ad entrambi gli elementi, la Corte costituzionale non ne ha accertato l'illegittimità in assoluto, ma soltanto con riferimento alla loro concreta modulazione.

Cosa significa?

Significa che tre anni fa la Corte ha optato per un giudizio di bilanciamento nel cui ambito le esigenze di governabilità ed efficienza del processo decisionale assumevano rango pari al principio di sovranità popolare, al diritto di voto, al principio eguaglianza, a quello di rappresentanza politica. Lo scrutinio della Consulta, dunque, ha sanzionato lo squilibrio causato dalle scelte legislative di allora.

In quali punti l'Italicum ripete gli errori del Porcellum?

Anche se per ovvi motivi l'Italicum non replica in modo pedissequo le disposizioni del Porcellum espunte nel 2014 dalla Corte, tuttavia in diversi punti fa trasparire lo stesso disegno distorsivo che si trova in quest'ultimo.

Vediamo perché e partiamo dal premio.

Da una parte determina la soglia di accesso al premio di maggioranza secondo quanto stabilito dalla Consulta, ma la calcola percentualmente sui voti validi anziché sugli aventi diritto al voto, riducendo in questo modo l'effetto contenitivo della soglia medesima. Dall'altra attribuisce il premio — qualora nessuna lista raggiunga la percentuale suddetta — a quella che risulti vincitrice in un successivo turno di ballottaggio.

Allora fa quello che faceva il Porcellum.

Sostanzialmente sì, dato che si può dubitare che una sola lista si aggiudichi il 40 per cento dei voti validi. Non solo. Si premia, in evidente spregio del principio di razionalità, una lista sostanzialmente minoritaria, visto che si deve ritenere tale — al modo di quanto avviene per l'attribuzione del premio al primo turno — quella lista che non ha raggiunto la soglia.

E le preferenze?

Il profilo dell'Italicum concernente le preferenze elude i principi di cui alla sentenza 1/2014 in modo meno evidente, ma non meno problematico. Infatti, se per un verso fa spazio al voto di preferenza, nondimeno assicura ai capilista una sorta di preferenza preminente ex lege.

In che modo?