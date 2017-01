Sondaggi / News, ballottaggi: M5s-Pd, grillini in calo e Renzi tenta il sorpasso (ultime notizie oggi, 20 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, BALLOTTAGGI: PD RAGGIUNGE M5S (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Una lunga corsa a tappe, con il Pd che sta recuperando per la volata: i sondaggi politici elettorali di questi ultimi giorni mostrano una “parabola” ciclistica, o quasi, per spiegare la sfida al secondo turno tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La corsa elettorale verso le prossime Politiche vedranno però un irto “gran premio della montagna” che si chiama sentenza della Consulta: solo dopo la decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale infatti si avrà conoscenza se effettivamente vi sarà un secondo turno nel prossimo sistema elettorale. Intanto però i sondaggi mostrano i ballottaggi con il Pd in netta ripresa rispetto solo ad un mese fa, favorito probabilmente dal netto calo del M5s dopo i guai interni e al comune di Roma. M5s al 50,2% in una sfida contro il Pd, fermo al 49,8% e tallonante il battistrada grillino; con una volata Centrodestra unito e Movimento 5 Stelle, la vittoria sarebbe larga ancora per i pentastellati, 55,4% contro 44,6%. Da ultimo, nell’improbabile arrivo tra Pd e Centrodestra, i renziani avrebbero gioco facile per 55,2% contro il 44.8%.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, IL GIUDIZIO DEGLI ELETTORI M5S SULLA SCELTA EUROPEISTA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 20 GENNAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici hanno rilevato anche il giudizio degli elettori del Movimento 5 Stelle sulle scelte di Beppe Grillo in Europa. Nel Parlamento Europeo Grillo ha deciso di lasciare il movimento antieuropeista di Farage e unirsi a quello europeista dell'Alde: la decisione, approvata dagli elettori in un sondaggio online, è poi naufragata per il rifiuto dell'Alde. Agli elettori del M5s SWG s.p.a., nei sondaggi realizzati dal 9 all'11 gennaio scorso, ha chiesto se questa è stata una scelta molto-abbastanza o poco-per niente giusta. E gli elettori del Movimento 5 Stelle hanno risposto in maggioranza, il 51%, che si è trattato di una scelta molto + abbastanza giusta, mentre la minoranza, il 31% l'ha definita poco + per niente giusta. Il restante 18% non ha saputo dare una risposta. Alla domanda poi sul motivo per il quale Beppe Grillo avrebbe deciso di cambiare gruppo al Parlamento Europeo, gli elettori del M5s si sono divisi. Dai risultati di questi sondaggi elettorali e politici è emerso che per il 36% ill M5s vuole contare di più nel Parlamento Europeo mentre secondo il 33% degli elettori il motivo è che il Movimento 5 Stelle sta diventando sempre più moderato e forza di governo. Il 18% ha indicato altri motivi e il 13% ha riposto di non sapere la motivazione di questa scelta.

