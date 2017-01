SONDAGGI / Elettorali e Politici oggi 21 gennaio 2017: Pd avanti, M5s e centrodestra in crescita (ultime notizie live)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, INTENZIONI DI VOTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Le ultime intenzioni di voto espresse nei sondaggi elettorali e politici del 18 gennaio scorso proiettano tre situazioni ben differenti: Pd, M5s e Centrodestra, tre momenti diversi e un’unica battaglia per provare a salire nel consenso, nell’attesa di capire quale legge elettorale normerà le prossime Elezioni politiche. Stando ai sondaggi del servizio Tecnè, il Pd resta in testa con fatica ma sempre davanti ai rivali con il 30,1% al primo turno ipotetico delle prossime elezioni. Dietro ai renziani, che devono ovviamente risolvere i problemi interni con il nuovo Congresso, si muove il Movimento 5 stelle dato in salita dal sondaggio Tecnè, con il 29,8%, un “filo” di vantaggio sul listone unito del centrodestra che presentato singolarmente beccherebbe il 12,9% con Forza Italia, il 12,5% la Lega Nord e il 4,7% con Fratelli d’Italia. Ma se fossero insieme il risultato di Pd e M5s verrebbe del tutto raggiunto, regalando alla sfida elettorale quella suspense che solo una legge elettorale rinnovata potrà confermare o “destrutturare” del tutto.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, QUANDO SI VOTA? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - In uno degli ultimi sondaggi politici ed elettorali prodotti dall’istituto Tecnè lo scorso 11 gennaio 2017 si è cercato di approfondire la domanda chiave anche delle varie segreterie dei partiti coinvolti nello scacchiere istituzionale: quando è meglio andare al voto e soprattutto quando si riuscirà a trovare un accordo per l’appuntamento delle elezioni con una approvata legge elettorale rinnovata? Secondo i dati del sondaggio prodotto da Tecnè si scopre che per la maggioranza degli italiani, circa il 60%, la ricetta migliore è quella di andare a votare prima dell’estate con una nuova legge elettorale, bocciando dunque l’attuale Italicum anche dopo eventuale correzione della Consulta (il prossimo 24 gennaio si attende la sentenza della Corte). Il 19,6% vede invece un voto subito con elezioni anticipare da tenersi tramite legge elettorale che uscirà dalla Consulta; da ultimo, solo il 14,9% vuole arrivare a fine legislatura (ovvero Primavera 2018).

