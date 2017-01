SONDAGGI/ Buttaroni: M5s cresce ancora, Renzi penalizza Gentiloni (22%)

"Le prossime elezioni sono una incognita totale" dice Carlo Buttaroni, presidente dell'istituto di sondaggi Tecnè a ilsussidiario.net. Il motivo è che dopo la caduta delle grandi ideologie, l'elettorato è diventato "liquido", si sposta parecchio e invece di seguire la vecchia logica di appartenenza ad aree politiche, segue il leader di turno. Solo il Movimento 5 Stelle, che Buttaroni definisce "il partito più lontano" perché fuori da ogni logica di appartenenza, ha una base elettorale fissa e sicura che dopo il caos suscitato da Grillo all'Europarlamento "non solo non ha visto una flessione, ma anzi una crescita in termini di sondaggi". Ecco cosa ci ha detto.



In una intervista al Corriere della Sera Massimo D'Alema ha affossato Renzi. Il Pd cerca un leader che non trova. Lei lo vede? Chi potrebbe essere?

In questo momento è assai difficile fare una previsione di questo tipo. Ci sono due parti contrapposte che sono molto distanti fra loro, e in realtà se scendessimo nel dettaglio troveremmo anche altre sfumature più difficili da cogliere. Più che un partito, il Pd oggi è una coabitazione di due partiti diversi, è difficile trovare una figura di sintesi.

Non vede proprio nessuno?

In questo momento una figura capace di raccogliere le diverse anime del partito non c'è. Le figure più note sono quelle che si sono già spese e che oggi si propongono con una contrapposizione molto netta verso la maggioranza del partito.

Da dove dovrebbe provenire una figura di sintesi?

Io credo che prima di tutto nel Pd debbano prima trovare un terreno comune e solo dopo un leader, una figura che lo rappresenti. La grande sintesi si potrebbe trovare solo nel modo che in fondo è la storia di questo partito: attraverso un processo congressuale che parta però dalle primarie.

Renzi, ovviamente, propone se stesso e non è escluso che punti alle elezioni anticipate a giugno. "Ripartiamo dal 40 per cento" come ha detto dopo il referendum è una cosa che sta in piedi?

Dobbiamo rovesciare la logica. Siamo abituati a misurare ogni leader sulla base di quanto può raccogliere, ma in realtà il processo parte dalla situazione opposta. Ci dovrebbe essere un'area politica con il suo rappresentante e quest'area politica raccogliere consensi in termini di corrispondenza alle aspettative. In ogni caso, oggi il Pd raccoglie consensi intorno a Renzi, è il partito di Renzi.

E' un processo che da tempo sembra essere diventato di tutti i partiti, cominciando da Berlusconi che quando si schiera fa prendere voti al suo partito.