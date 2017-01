Sondaggi / Elettorali Politici oggi 23 gennaio 2017: elezioni anticipate? Gli italiani frenano… (ultime notizie live)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, LA DATA DEL VOTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 GENNAIO 2017) - I sondaggi politici ed elettorali vedranno nuove intenzioni di voto degli italiani dopo la decisione capitale di domani pomeriggio della Consulta sulla legge elettorale? Il “mistero” che vaglierà i prossimi mesi sarà ovviamente legato alla volontà o meno, non tanto per i partiti ma per gli elettori in primis, di andare al voto anticipato prima della fine naturale della Legislatura che ha già visto tre governi diversi e quattro premier incaricati (Bersani, ndr). Ebbene, pare che sia cambiata e non di poco, secondo gli ultimi sondaggi elettorali e politici, la valutazione degli italiani sull'ipotesi di elezioni immediate. La rilevazione realizzata dall'Istituto di ricerche Ipsos per il Corriere della Sera ha sondato anche le intenzioni degli elettori su quando tornare al voto. Gli elettori della Lega Nord e del Movimento 5 Stelle continuano a chiedere elezioni rapide. Nel complesso però diminuisce di 8 punti, passando da 48% a 40%, la percentuale di elettori che vorrebbero andare al voto il più presto possibile mentre aumenta di 4 punti percentuali, da 25% a 29%, quella di chi auspica elezioni a giugno o a settembre, dopo l’approvazione di una nuova legge elettorale. In base ai risultati di questi sondaggi elettorali e politici resta sostanzialmente stabile, al 16%, la percentuale di italiani che si aspettano che il nuovo Governo Gentiloni porti a termine la Legislatura e che quindi si vada a votare a febbraio 2018. Questi sondaggi elettorali e politici sottolineano che un mese fa i sostenitori delle elezioni immediate prevalevano sugli altri per 48% a 41%: oggi invece sono gli elettori 'attendisti' a prevalere per 44% a 40%.

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, BALLOTTAGGI: PD RAGGIUNGE M5S (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Una lunga corsa a tappe, con il Pd che sta recuperando per la volata: i sondaggi politici elettorali di questi ultimi giorni mostrano una “parabola” ciclistica, o quasi, per spiegare la sfida al secondo turno tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. La corsa elettorale verso le prossime Politiche vedranno però un irto “gran premio della montagna” che si chiama sentenza della Consulta: solo dopo la decisione della Corte Costituzionale sulla legge elettorale infatti si avrà conoscenza se effettivamente vi sarà un secondo turno nel prossimo sistema elettorale. Intanto però i sondaggi mostrano i ballottaggi con il Pd in netta ripresa rispetto solo ad un mese fa, favorito probabilmente dal netto calo del M5s dopo i guai interni e al comune di Roma. M5s al 50,2% in una sfida contro il Pd, fermo al 49,8% e tallonante il battistrada grillino; con una volata Centrodestra unito e Movimento 5 Stelle, la vittoria sarebbe larga ancora per i pentastellati, 55,4% contro 44,6%. Da ultimo, nell’improbabile arrivo tra Pd e Centrodestra, i renziani avrebbero gioco facile per 55,2% contro il 44.8%.

