CONSULTA E ITALICUM/ Tani: è un'altra (brutta) copia del Porcellum, ecco perché

Tredici giudici per un imputato eccellente. Oggi la Corte costituzionale inizia l'esame di legittimità dell'Italicum, la legge elettorale voluta da Renzi su misura per la riforma costituzionale che gli italiani hanno bocciato nel referendum del 4 dicembre scorso. Contro l'Italicum c'è stata una pioggia di 22 ricorsi, cinque dei quali i Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Genova e Trieste hanno rinviato alla Corte.

Claudio Tani, insieme a Felice Besostri e Aldo Bozzi, fa parte del pool di avvocati che nel 2013 vinse la battaglia contro il Porcellum, la legge elettorale del 2005 dichiarata incostituzionale dai giudici della suprema corte. Oggi la storia potrebbe ripetersi.

Avvocato Tani, è la seconda volta che venite davanti alla Consulta. Dopo il Porcellum, dichiarato incostituzionale nel dicembre 2013, oggi tocca all'Italicum?

Speriamo di sì.

Avete un nemico?

Non certo la Corte costituzionale, che già una volta ci ha dato ragione. Non ce l'abbiamo con nessuno, né con Renzi, né con Berlusconi, né con Grillo e né con la Lega. Io sono stato uno dei 26 cittadini — e data la mia professione, insieme ad altri ho avuto l'onore di difenderli — che hanno puramente e semplicemente rivendicato il corretto esercizio di un loro diritto fondamentale.

Quale?

Quello del voto libero e diretto. La sentenza che ha dichiarato l'incostituzionalità del Porcellum (1/2014, ndr) ci ha detto diverse cose. Una delle più importanti è questa: quando il legislatore sceglie un sistema elettorale proporzionale, deve garantire una corrispondenza ragionevole tra i voti ricevuti e i seggi assegnati.

Insomma non si può distorcere il voto con marchingegni di vario tipo. E parliamo ancora del Porcellum.

Esatto. E una legge che distorce quel rapporto viola il principio di uguaglianza del voto. La Corte tre anni fa non ci ha detto che siamo condannati al proporzionalismo perpetuo. Ha detto che, pur con tutti correttivi, c'è un limite alle manipolazioni. E questo limite è dato da due princìpi fondamentali: la ragionevolezza e la proporzionalità, cioè la corrispondenza fra il fine perseguito — la rappresentanza del corpo elettorale — e i mezzi impiegati, ovvero il sistema per trasformare i voti in seggi.

E qual è il problema dell'Italicum?

Che contiene, a nostro avviso, gli stessi difetti del Porcellum. Ecco perché domani siamo davanti ai giudici costituzionali. Ma ancor prima c'è un difetto a monte: l'approvazione di una legge elettorale con il voto di fiducia.

Ci rinfreschi la memoria.

L'Italicum è stato approvato con la fiducia. Ma una legge elettorale non può essere imposta con il voto di fiducia, lo dice l'articolo 72 della Costituzione.

E' la cosiddetta istanza di autoremissione della legge che sottoporrete domani (oggi, ndr) alla Corte?

Sì. Un accoglimento della questione di legittimità costituzionale su questo punto farebbe saltare l'intera legge. Un'opzione forse troppo radicale.

Veniamo ai nodi dell'Italicum. Premio di maggioranza e ballottaggio.