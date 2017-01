DALLA CINA/ Lao Xi: Trump boccia il voto subito e affida l'Italia a Gentiloni

Da oltre 70 anni gli equilibri politici italiani sono influenzati più o meno pesantemente dall'America, paese che liberò l'Italia dai nazifascisti decidendo poi di non punirla pesantemente. Altro polo di gravità per l'Italia è l'Europa, che nel bene o nel male ha costruito una specie di esoscheletro intorno al Paese, che lo costringe ma anche lo sostiene.

Solo che oggi l'arrivo al potere di Donald Trump cambia tutti gli equilibri nel mondo e anche in Italia.

Matteo Renzi aveva scommesso tutto sul predecessore Barack Obama. Ma la sconfitta di Hillary Clinton ha rotto gli equilibri italiani su entrambi i fronti, americano ed europeo. Trump è infatti disinteressato all'Europa. Direttamente, come abbiamo già detto, ciò significa che si disinteresserà delle questioni italiane, ma poi si disinteresserà anche delle questioni europee, cosa che avrà un ulteriore peso su Roma. Senza il sostegno americano, anzi con Washington più vicina a Mosca, la Germania ha il problema di salvare se stessa e la sua orbita stessa.

Sentendo la nuova aria in arrivo dagli Usa, Theresa May a Londra ha deciso di rompere gli indugi e dichiarare la sua uscita dall'Unione. Non sappiamo se e come uscirà effettivamente, ma ciò è sufficiente perché Berlino oggi si debba concentrare su due priorità.

Deve assicurare che in Francia alle presidenziali di maggio Marine Le Pen, rappresentante dell'antieuropeismo continentale, non ottenga neanche una minoranza cospicua. Ciò è molto difficile.

Ancora più difficile è il secondo obiettivo: avere una vittoria certa di Angela Merkel alle elezioni tedesche di autunno. Ciò potrebbe essere molto difficile, perché Trump non la sostiene e Putin si leccherebbe i baffi se fosse sconfitta. Senza pensare alla gioia della May o della Le Pen. Quindi è Angela contro tutti, e solo dopo una vittoria della cancelliera di ferro si potrà pensare a riformare l'Ue, di certo non prima.

Questo non lascia spazio all'Italia. O meglio, l'Italia faccia come le pare: se fa male sarà degradata a livello di semi-Libia e basta.

Il quadro crea limiti oggettivi all'orizzonte di azione del Pd. Il partito non può essere forza di stabilità e poi volere elezioni a giugno che aumentano oggettivamente la confusione generale europea. Se Renzi spinge ancora in questa direzione verrà degradato a mina vagante dell'Europa, forse anche peggio del M5s, dove nemmeno i grillini scalpitano come lui per il voto.

Quindi Renzi si trova in una posizione oggi impossibile, che lo porta diritto nel baratro e se vuole salvarsi deve cambiare completamente direzione. Se chiede infatti elezioni a giugno spinge allo sfascio poiché crea problemi per Merkel senza ingraziarsi poi Trump o May, totalmente disinteressati alle sorti dell'Italia.

Inoltre da tali elezioni è probabile che ne esca sonoramente sconfitto. Quindi, come abbiamo già scritto, deve fermarsi a riflettere, soprattutto chiedersi cosa sta facendo. Dopo aver perso lo slogan della rottamazione e avere perso il treno dell'alta velocità riformista (con la sconfitta al referendum) non sa cosa fare e cosa essere.