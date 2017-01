Sentenza Consulta / Italicum, legge elettorale: tutti i punti sotto giudizio e la “minaccia” del proporzionale (ultime notizie oggi, 24 gennaio 2017)

SENTENZA CONSULTA, LEGGE ELETTORALE ITALICUM (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Finalmente oggi si riunisce la Corte Costituzionale per incutere sull’Italicum, la legge elettorale presentata dal governo Renzi due anni fa in Parlamento e votata da Camera e Senato nella scorsa primavera. Dopo la bocciatura del referendum costituzionale, il Senato è rimasto esattamente come disposto oggi in Costituzione e per questo motivo, come per altri punti discussi delle legge Italicum, sono stati presentati ricorsi contro la stessa in ottica di bocciare alcuni articoli chiave della riforma. Sono 5 le ordinanze sull'Italicum che la Corte Costituzionale esaminerà oggi, frutto di una serie di ricorsi presentati da un pool di avvocati, in qualità di cittadini elettori, in diversi tribunali italiani. Cinque di questi tribunali - Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova - hanno deciso che alcuni dei rilievi mossi dai ricorrenti sulla nuova legge elettorale non fossero infondati e hanno deciso di sottoporre le questioni ai giudici costituzionale. I temi da trattare sono sostanzialmente 3: Ballottaggio, premio, capolista bloccati, apparentamenti, vediamoli qui sotto nel dettaglio.

SENTENZA CONSULTA, LEGGE ELETTORALE ITALICUM: I PUNTI SOTTO GIUDIZIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Ecco dunque i temi distribuiti per ricorsi pervenuti presso la Consulta nei mesi scorsi riguardo l’Italicum, la legge elettorale sotto esame nella giornata di oggi presso la Corte Costituzionale: il Tribunale di Messina censura le norme sul premio di maggioranza al primo turno che assicura 340 seggi alla lista che ottiene il 40% dei voti, «calcolando la percentuale sui votanti e non sugli aventi diritto al voto; sul premio al ballottaggio assegnato senza soglia minima di votanti; sulla clausola di sbarramento che esclude le liste che non abbiano superato la soglia del 3%; sul capolista bloccato mentre gli altri sono scelti con voto di preferenza; e infine le disposizioni per cui l'Italicum, valido solo per la Camera, si applica a prescindere dall'esito del referendum sulla riforma costituzionale». Il Tribunale di Torino solleva dubbi sull'attribuzione del premio al ballottaggio tra le liste più votate, «purché abbiano ottenuto il 3%; sul divieto al secondo turno di apparentamenti o coalizioni col premio che va a chi ottenga il 50% più 1 dei voti; sulla possibilità per il capolista eletto in più collegi plurinominali di scegliere il collegio in base valutazioni di opportunità, in assenza di un criterio predeterminato», si legge nel report dell’Ansa. Il Tribunale di Perugia ha sollevato anch'esso questioni «sui capolista bloccati e sul premio che attribuisce 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi o a quella che prevale al ballottaggio, escludendo collegamenti tra liste o apparentamenti tra i due turni di votazione». Da ultimo, i tribunali di Trieste e Genova «sollevano questioni sul turno di ballottaggio e sull'opzione del candidato capolista eletto in più collegi di scegliere a quale agganciarsi».

SENTENZA CONSULTA, LEGGE ELETTORALE ITALICUM: BERLUSCONI DRITTO SUL PROPORZIONALE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - L’Italicum oggi verrà messo alla prova della Consulta con la sentenza sulla legge elettorale che resta realmente il vero punto politico di questo Governo Gentiloni, ancora “immobile” sul fronte nuove elezioni fino all’uscita del giudizio della Corte Costituzionale. In una lunga intervista a La Stampa, Silvio Berlusconi tira dritto contro il possibile accordo con Renzi e il Pd: «La nuova legge elettorale deve consentire la massima corrispondenza fra il voto dei cittadini e la maggioranza parlamentare. Ogni distorsione in senso maggioritario, in uno scenario tripolare come l'attuale, porterebbe al governo una minoranza contro il parere dei due terzi degli elettori». Su tutti, il sistema che preveda le preferenze viene visto come fumo negli occhi dal leader di Forza Italia: «le preferenze sono il peggior sistema possibile per garantire una effettiva rappresentanza. I candidati devono piuttosto essere proposti agli elettori in piccole circoscrizioni, in modo che i cittadini sappiano con chi hanno a che fare e dove cercarli dopo l'elezione». (Niccolò Magnani)

br/>© Riproduzione Riservata.