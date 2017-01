VIRGINIA RAGGI INDAGATA / Comune Roma, caso Marra: sindaco riceve invito comparizione in Procura (M5s news, oggi 24 gennaio 2017)

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, CASO MARRA: SINDACO RICEVE INVITO COMPARIZIONE IN PROCURA (ROMA, OGGI 24 GENNAIO 2017) - E alla fine l’avviso di comparizione arriva anche per Virginia Raggi: indagata per il caso di Raffaele Marra, in particolare relativo alla nomina a capo del Dipartimento turismo del Campidoglio del fratello di Marra, Renato, su cui la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo coordinato dall’aggiunto Paolo Ielo. La nomina è stata successivamente revocata dal sindaco del Comune di Roma ma tant’è, risulta comunque indagata per atto dovuto in base alle ricerche della Procura romana sulla complessa rete di Raffaele Marra, ex dirigente del Comune di Roma arrestato oggi con l'accusa di corruzione, è considerato un fedelissimo della sindaca Virginia Raggi ma è inviso a parte del M5S romano e nazionale a causa del suo passato politico. Con un post su Facebook il sindaco M5s ha avvisato la città di aver ricevuto un invito a comparire dalla Procura di Roma nei prossimi giorni, di fatto confermando le tanti voci che circolavano da giorni su presunte evoluzione del caso di Renato e Raffaele Marra e che avevano allarmato la base del Movimento 5 Stelle, ora di nuovo immischiato nella bufera giudiziaria.

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, CASO MARRA: IL MESSAGGIO DEL SINDACO, “AVVERTITO BEPPE GRILLO” (ROMA, OGGI 24 GENNAIO 2017) - Virginia Raggi è indagata per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex fedelissimo Raffaele (ora in carcere) e lo ha fatto sapere pochi minuti fa sul suo profilo pubblico Facebook, dichiarando di essere serena e tranquilla nell’accettare l’invito di comparizione della Procura e al momento senza dare alcuna notizia di eventuali dimissioni dal Movimento 5 stelle o peggio dalla carica di sindaco di Roma. «Oggi mi è giunto un invito a comparire dalla Procura di Roma nell’ambito della vicenda relativa alla nomina di Renato Marra a direttore del dipartimento Turismo che, come è noto, è già stata revocata. Ho informato Beppe Grillo e adempiuto al dovere di informazione previsto dal Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle.Ho avvisato i consiglieri di maggioranza e i membri della giunta e, nella massima trasparenza che contraddistingue l’operato del M5S, ora avviso tutti i cittadini. Sono molto serena, ho completa fiducia nella magistratura, come sempre. Siamo pronti a dare ogni chiarimento». Inutile dire come la notizia diventerà un autentico boomerang in mano al Movimento 5 stelle, con la “grana” Raggi che torna a soffiare sulla base del Direttorio e dello stesso Beppe Grillo. (Niccolò Magnani)

