ITALICUM/ Ultime notizie, legge Elettorale: come funziona dopo la sentenza della Consulta

ITALICUM, LEGGE ELETTORALE: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - La Corte Costituzionale si è espressa oggi sulla legittimità della Legge Elettorale Italicum, varata dal Governo di Matteo Renzi nel maggio 2015, al termine di due giornate di camera di consiglio al palazzo della Consulta. I giudici, dunque, si sono espressi in via ufficiale sui temi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati da cinque differenti Tribunali ordinari e nello specifico dai Tribunali di Messina, Torino, Perugia, Trieste e Genova. La Corte Costituzionale ha decretato l'illegittimità del ballottaggio disposto dall'Italicum - la legge elettorale in vigore alla Camera - bocciando anche le candidature plurime. Di contro, ha mantenuto il premio di maggioranza previsto dalla Legge Elettorale. Al termine della sentenza, la Corte ha specificato che "la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione". Con la decisione dei giudici, dunque, si fa strada il "Consultellum", ovvero la nuova legge elettorale.

ITALICUM, LEGGE ELETTORALE: COME FUNZIONA IL CONSULTELLUM (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Entro le prossime settimane conosceremo le motivazioni della sentenza emessa dalla Corte Costituzionale. Certamente da oggi, in Italia sono ufficialmente in vigore due leggi elettorali, una per Camera e l'altra per Senato. I principali punti che emergono dalla sentenza hanno a che vedere con la bocciatura del ballottaggio previsto dall’Italicum, la modifica del meccanismo legato alle pluricandidature, mentre ha dato il via libera al premio di maggioranza, garantendo il 55% dei seggi alla lista che raggiunge il 40% delle preferenze durante le elezioni. Il così detto Consultellum, ovvero la legge elettorale in vigore al Senato e frutto della modifica della legge elettorale voluta dal Governo Berlusconi, è un proporzionale puro senza premio. Ciò significa che prevede la possibilità di presentarsi in coalizioni. Le soglie sono fissate all'8% per i partiti fuori dalle coalizioni e al 3% per i partiti all'interno di una coalizione. Resta ancora il dubbio relativamente al meccanismo delle candidature plurime: se finora i capitalisti potevano presentarsi in più di un collegio e scegliere poi dove essere eletti, con la nuova Legge Elettorale questo secondo aspetto potrebbe essere affidato ad un sorteggio.

