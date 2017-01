SENTENZA CONSULTA / Italicum, legge elettorale: oggi l’esito della Corte, proporzionale senza ballottaggio? (Ultime notizie, 25 gennaio 2017)

SENTENZA CONSULTA, LEGGE ELETTORALE ITALICUM: IL NUOVO SISTEMA PRONTO ALL’USO? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 25 GENNAIO 2017) - I ricorsi contro l’Italicum oggi in tarda mattinata vedranno la sentenza ultima della Consulta che dopo l’intera giornata di ieri passata tra le tesi dei ricucenti prima e dell’avvocatura di stato dopo ha posto le basi per la decisione che verrà ultimata nel corso della mattinata, per essere presentata pubblicamente attorno alle 13.30 in forma ufficiale. Stando alle fonti vicine alla Corte Costituzionale, i colleghi di Rai News24 ipotizzano ormai i giochi fatti in seno al Consiglio. La “nuova” legge elettorale modellata dalla Consulta sarà molto probabilmente un sistema proporzionale a turno unico con premio di maggioranza al partito che totalizzi almeno il 40%. In questo modo si vedrebbe confermata la totale bocciatura del ballottaggio, caposaldo della riforma elettorale del governo Renzi oltre all’abbandono dei sogni di maggioritario dello stesso ex premier fiorentino. Unico elemento certo, e motivo del lungo dibattito con motivazioni che usciranno il prossimo mese, è che la legge elettorale in uscita oggi dalla Consulta sarà in grado di essere applicata in caso di elezioni così come di essere modificata dal Parlamento. Pare a questo punto inutile lo sforzo dell’avvocatura di stato nel difendere il caposaldo dell’italicum, ovvero il secondo turno di elezione: «Non ho rinvenuto nessuna norma della Costituzione che vieta il ballottaggio: è legittimo, lo Stato deve saper scegliere. Il ballottaggio - ha affermato - è stato molto criticato dai ricorrenti, ma questa forma elettorale è già presente nel nostro ordinamento e molti altri Paesi lo prevedono», ha spiegato ieri l’avvocato generale dello Stato, Massimo Massella Ducci Teri.

SENTENZA CONSULTA, LEGGE ELETTORALE ITALICUM: ELEZIONI ANTICIPATE O ALLONTANATE? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 25 GENNAIO 2017) - La Consulta oggi in tarda mattinata farà uscire la sentenza sulla legge elettorale, dopo le discussioni della giornata di ieri e le polemiche degli ultimi mesi sull’impianto dell’Italicum. Ma cosa realmente potrebbe uscire tra qualche ora dalla Camera di Consiglio del palazzo Consulta di Roma? Il testo della legge elettorale potrebbe essere bocciato del tutto, come accettato tout court (ipotesi assai rara) oppure semplicemente cambiata in molti/alcuni aspetti della sua struttura. La politica intera attende questo risultato, anche se le vere motivazioni della sentenza, la Corte Costituzionale le fornirà tra il 15 e il 28 febbraio prossimo. Come detto ieri da Pietro Grasso, il presidente del Senato, i veri accordi per un nuovo testo di legge elettorale dovranno avvenire solo dopo l’uscita delle motivazioni; questo renderebbe i tempi ancora più lunghi e alcuni partiti - vedi Lega Nord e Fratelli d’Italia - potrebbero non essere più in accordo sul partecipare al tavolo delle trattative. Con questo iter, se venisse confermato dalla stessa Consulta, le elezioni anticipate rischiano seriamente di allontanarsi e non di poco: cosa decideranno a questo punto il PD e Forza Italia, le uniche due forze che pare potrebbero rimanere sul tavolo a lavorare su un testo con accordo di massima?

SENTENZA CONSULTA, LEGGE ELETTORALE ITALICUM: I PUNTI CHIAVE DEI RICORSI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Come già accaduto ieri, eccovi riassunti i principali punti dei ricorsi contro l’Italicum che la Consulta anche in questa ultima fase di discussione dovrà dibattere per raggiungere la fatidica sentenza sull’impianto accettabile ella legge elettorale. Il Tribunale di Messina censura le norme sul premio di maggioranza al primo turno che assicura 340 seggi alla lista che ottiene il 40% dei voti, «calcolando la percentuale sui votanti e non sugli aventi diritto al voto; sul premio al ballottaggio assegnato senza soglia minima di votanti; sulla clausola di sbarramento che esclude le liste che non abbiano superato la soglia del 3%; sul capolista bloccato mentre gli altri sono scelti con voto di preferenza; e infine le disposizioni per cui l'Italicum, valido solo per la Camera, si applica a prescindere dall'esito del referendum sulla riforma costituzionale». Il Tribunale di Torino solleva dubbi sull'attribuzione del premio al ballottaggio tra le liste più votate, «purché abbiano ottenuto il 3%; sul divieto al secondo turno di apparentamenti o coalizioni col premio che va a chi ottenga il 50% più 1 dei voti; sulla possibilità per il capolista eletto in più collegi plurinominali di scegliere il collegio in base valutazioni di opportunità, in assenza di un criterio predeterminato», si legge nel report dell’Ansa. Il Tribunale di Perugia ha sollevato anch'esso questioni «sui capolista bloccati e sul premio che attribuisce 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi o a quella che prevale al ballottaggio, escludendo collegamenti tra liste o apparentamenti tra i due turni di votazione». Da ultimo, i tribunali di Trieste e Genova «sollevano questioni sul turno di ballottaggio e sull'opzione del candidato capolista eletto in più collegi di scegliere a quale agganciarsi». (Niccolò Magnani)

