ITALICUM, SENTENZA CONSULTA / Legge Elettorale, proporzionale ‘mascherato’: Renzi, ‘o Mattarellum o voto’ (oggi, 26 gennaio 2017)

SENTENZA CONSULTA, LEGGE ELETTORALE ITALICUM: RENZI E IL PD, “O MATTARELLUM O VOTO” (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Il voto dell’esame Consulta è arrivato, con le previsioni rispettate e l’Italicum privato dell’elemento essenziale del ballottaggio, dichiarato incostituzionale dai giudici della Corte Costituzionale. Salvo il premio di maggioranza e la multicandidabilità, ora le forze politiche in Parlamento dovranno cercare di trovare un accordo al più presto sulla legge elettorale nuova, sapendo però che se non ci fosse accordi o se Mattarella per qualsivoglia motivo decidesse di sciogliere le Camere potrebbe farlo andando subito ad Elezioni immediate, con Italicum modificato (proporzionale ma con premio di maggioranza al raggiungimento del 40%) e Consultellum (proporzionale puro con soglia di sbarramento all’8%). Secondo le fonti di Ansa, Matteo Renzi da lontano ha giudicato molto soddisfacente l’esito della Corte, che, ha spiegato ai suoi, conferma l'impianto dell'Italicum togliendo solo il ballottaggio. "Basta melina, il Pd è per il Mattarellum, i partiti dicano subito se vogliono il confronto. Altrimenti la strada è il voto", è la linea che il leader dem avrebbe indicato ai suoi. Lo stesso Pd, tramite le parole di Ettore Rosato spinge per le elezioni in poco tempo visto che la legge uscita dalla Consulta, una sorta di “Consultellum bis”, può essere già utilizzata e pienamente costituzionale: «Per noi bisogna andare a votare subito».

SENTENZA CONSULTA, LEGGE ELETTORALE ITALICUM: IL PROPORZIONALE DELLA CORTE (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Dopo due giorni di consiglio, la Consulta ha sentenziato sulla Legge Elettorale Italicum, dichiarando incostituzionale il secondo turno (ballottaggio puro) e accettando invece gli altri punti saldi della riforma approvata dal Governo Renzi. Una sorta di proporzionale “mascherato” viene dunque ammesso dalla Corte Costituzionale, con il premio di maggioranza che rimane al 40% ma che al momento, con il sistema sempre più tripolare, non vede una salda e certa vittoria oltre il 40% per nessun partito in Parlamento. Ecco dunque cosa ha deciso ieri pomeriggio la Consulta, con il testo integrale della sentenza: Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari. La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall'Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all'esame delle singole questioni sollevate dai giudici. Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono. Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957. Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni. All'esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione. (Niccolò Magnani)

