NOMI NUOVA SEGRETERIA PD / Renzi azzera i vertici via sms: quando la nuova lista? (Partito Democratico, oggi 26 gennaio 2017)

NOMI SEGRETERIA PD, RENZI AZZERA I VERTICI VIA SMS: QUANDO LA NUOVA LISTA? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Matteo Renzi nel giro di qualche or dovrebbe decidere i nuovi nomi della Segreteria Pd, dopo l’annuncio fatto ieri nel suo primo post del nuovo blog: il nuovo anno è cominciato, la sentenza sull’Italicum è arrivata e non è stata un’ottima notizia per il buon segretario (bocciato il tanto sperato ballottaggio) e soprattutto il governo è cambiato dopo il fallimento della riforma costituzionale nel referendum. «Nuova segreteria nelle prossime ore, ringrazio tutti i componenti della segreteria uscente per il grande lavoro svolto, prometto fin da subito un lavoro per la riorganizzazione del partito», così l’ex premier ha voluto dare un segnale forte al Partito Democratico, sempre più diviso al suo interno ma anche bisognoso di traghettare il governo fino a nuove elezioni e soprattutto al nuovo Congresso che stabilità chi avrà potere nei prossimi anni, se ancora l’ala renziana o qualche candidato rivale (al momento, Speranza, Rossi ed Emiliano gli ufficiali in corsa). Matteo Renzi riparte dal suo blog. "Il futuro, prima o poi, torna", è lo scritto con cui spiega di rimettersi in cammino con un blog "non pensato per i reduci" ma per "camminare verso il futuro" aprendo a discussioni su Ue ma anche sul centrosinistra. Ma allora chi se ne va e chi arriva a Largo del Nazareno?

NOMI SEGRETERIA PD, RENZI AZZERA I VERTICI VIA SMS: CHI VA, CHI VIENE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 26 GENNAIO 2017) - La lista dei nuovi nomi della Segreteria del Pd non si sa di preciso quando verrà presentata da Matteo Renzi ai diretti interessati, ma di sicuro qualcosa cambierà dopo l’annuncio fatto sul nuovo blog del segretario. Nei giorni scorsi riunioni super segrete a Roma tra Renzi, Guerini, Serracchiani, Rosato, Bonifazi e Fiano, con questi ultimi tre estremi candidati ad entrare nella segretaria dem a breve. Il presidente Matteo Orfini non dovrebbe rischiare al momento, anche se di certo su di lui pesano i fallimenti della gestione romana del Pd, non solo da Marino ma anche nelle ultime elezioni. Marcucci dal Senato e Rosato alla Camera potrebbero entrare per rappresentare al meglio anche le forze in Parlamento, mentre rischiano Carbone, Rotta e Puglisi che non sembrano avere convinto il segretario in questi anni di governo del partito. Secondo l’Unità, «quelli di Filippo Taddei e di Emanuele Fiano i nomi più accreditati per una riconferma. Piero Fassino rimane in pole position per la politica estera, mentre i sindaci Falcomatà (Reggio Calabria), Buonajuto (Ercolano) e Palazzi (Mantova) potrebbero rappresentare i territori.Due figure chiave saranno quelle affidate all’ex sottosegretario Tommaso Nannicini, che dovrà coordinare i lavori per la stesura del programma, e a Maurizio Martina. Il compito del ministro, però, dovrà ancora essere definito nel dettaglio, per renderlo compatibile con gli impegni di governo». Il rebus resta sulla minoranza: troverà spazio almeno un candidato tra i reietti anti-Renzi per dare più equilibrio al Pd? Se così fosse il nome più accreditato potrebbe essere il più “moderato”, ovvero l’ex presidente Gianni Cuperlo. (Niccolò Magnani)

