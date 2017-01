SONDAGGI/ Weber: alle urne con il "nuovo Italicum"? Ecco chi vince...

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI SU NUOVO ITALICUM: CHI VINCE E CHI PERDE. "Una cosa è certa, adesso i partiti dovranno per forza tornare a fare politica, cosa che non facevano da anni" dice il sondaggista Roberto Weber, direttore dell'istituto demoscopico Ixè, dopo la decisione della Consulta sulla legge elettorale. "Si dovrà ricominciare a dialogare, riprendere a fare dialettica perché come stanno le cose oggi nessuna coalizione immaginabile e tantomeno alcun partito potrà raggiungere la soglia per governare". Alla faccia di chi diceva che con l'Italicum si sarebbe andati a dormire sapendo chi aveva vinto, il quadro è più confuso che mai, tanto che ipotesi di fantapolitica diventano adesso una possibilità: "Davanti ai due vecchi poli, centrosinistra e centrodestra oggi alla deriva, chi potrà trarre vantaggio da tutto potrebbe essere il Movimento 5 stelle, e i motivi non mancano". Ecco quali sono.

Weber, di fatto si torna a votare con un sistema proporzionale. Cosa faranno le forze politiche? Se si votasse domani quanto prenderebbero secondo i sondaggi?

Diciamo che adesso abbiamo un proporzionale semipuro. Il che significa che adesso la questione è squisitamente politica, visto che si può andare a votare subito.

Cosa intende esattamente?

Che quanto ha sentenziato la Consulta favorisce un po' tutti, ma allo stesso tempo non credo che nessuna forza politica sia in grado di raggiungere il 40 per cento.

E per le coalizioni che previsioni fa?

Anche qui c'è la netta sensazione che nessuno sia in grado di arrivare al 51 per cento. Il Pd oggi è al 30-32 per cento, in campagna elettorale potrà aumentare di qualche punto. Poi c'è il fattore Berlusconi, se avrà o meno la possibilità di scendere in campo e quindi portare voti. I cosiddetti moderati, Alfano, Berlusconi e il Pd non credo siano in grado di arrivare al 51.

Ha lasciato fuori Salvini.

Per Salvini andare da solo sarebbe la cosa migliore, con il 12 per cento dei voti raddoppia il numero dei deputati, sarebbe un successo. La tentazione che ha di farlo veramente è fortissima.

Un quadro confuso.

Se uno dei temi della legge elettorale era la governabilità sicura non mi sembra proprio che si capisca chi potrà governare e questo rende il quadro divertente.

In che senso?

Questa situazione per forza di cose rinvigorisce la politica, quella che è fatta di dialettica e confronto. Tutte cose che i vari Renzi, Salvini e Grillo non hanno praticato in questi ultimi anni.

Di fatto la legge di Renzi è stata bocciata. Infatti chi si è astenuto e non ha votato l'Italicum nel Pd oggi festeggia. Il Pd diventa più forte o più debole?