ULTIMI SONDAGGI/ Italicum, oggi 26 gennaio 2017: Pd davanti a tutti, ma col nuovo Italicum…

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, INTENZIONI DI VOTO AL PRIMO TURNO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 GENNAIO 2017) - I sondaggi politici elettorali il giorno dopo la decisione della Consulta sulla legge elettorale sono evidentemente parziali, visto che tutte le nuove rilevazioni di voto dovranno ancora essere effettuate col nuovo sistema elettorale al momento vigente - Italicum modificato alla Camera, senza più ballottaggio, e Consultellum al Senato - ma resta interessante vedere in una ipotesi di primo turno con le liste elettorali cosa potrebbe fuoriuscire dal gran calderone delle urne italiane. I sondaggi politici elettorali di Emg Acqua prodotti per il Tg La7 mostrano un risultato chiaro: il Partito Democratico è ancora la prima forza nel Paese con il 32,5%, mentre il Movimento Cinque Stelle senza alcuna alleanza si presenterebbe sconfitta con il 29,5%; al terzo posto, anche se di poco, il listone del Centrodestra che con Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia tutti assieme raccoglierebbe il 28,7%. Troppo indietro l’Ncd al 3,5% e Sinistra Italiana al 3,5%: vittoria? Sì ma no, visto che l’Italicum così modificato non concede la possibilità del secondo turno; nessuno al 40%, si torna al caro vecchio proporzionale, leggasi ovvero tentativi di alleanze tra le varie forze politiche. A questo punto siamo sicuro che il listone del centrodestra rimanga davvero insieme?

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, ITALICUM E CONSULTA (ULTIME NOTIZIE, OGGI 26 GENNAIO 2017) - La consulta ha deciso: Italicum con molte modifiche, non bocciato ma molto ridimensionato. I sondaggi politici con i dati raccolti fino a ieri da Scenari Politici - Winpoll mostrava come gli elettori che in questi mesi hanno assistito alle discussioni in merito alla legge elettorale, si sono fatti un’idea piuttosto precisa su come sarebbe dovuto andare l’esame della Corte Costituzionale. Secondo questi ultimi sondaggi, la Consulta ieri pomeriggio avrebbero dovuto bocciare la riforma Italicum per il 54% delle preferenze, mentre solo il 30% resta a difesa della legge elettorale così come approvata dal fu governo Renzi. Una fetta comunque consistente, il 16%, reputa che la Corte Costituzionale non dovrebbe neanche occuparsi di questa decisione e che addirittura la Consulta avrebbe troppo potere rispetto alla politica italiana (il 26% reputa in questo caso che la Corte suppliche comunque semplicemente alla debolezza della politica stessa). Italiani certi, la legge elettorale dell’Italicum andrebbe bocciata su tutta la linea, per poter trovare così in poco tempo una nuova legge elettorale e andare alle urne. I partiti però saranno d’accordo? E soprattutto, dopo che la bocciatura c’è stata anche se a metà, cosa avverrà nei prossimi mesi?

