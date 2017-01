Virginia Raggi indagata / Roma, caso Marra: grillini, “no autosospensione per la sindaca” (M5s news, oggi 26 gennaio 2017)

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, CASO MARRA: CAOS IN CAMPIDOGLIO (ROMA, OGGI 26 GENNAIO 2017) - È caos in Campidoglio ieri dopo la notizia di Virginia Raggi indagata: la sindaca M5s di Roma Capitale non si è presentata nella aula capitolina, dopo che in mattinata aveva risposto così ai cronisti fuori al Campidoglio: «Sono tranquilla. Quello che ho fatto l'ho fatto con tutte le procedure che mi sono state indicate dagli uffici, quindi andremo a rispondere in Procura. Vedremo cosa mi imputano, ma sono serena di aver fatto tutto nella massima correttezza». Lunedì prossimo il sindaco dovrà comparire davanti alla Procura per riferire delle accuse di abuso d’ufficio e falso in atto pubblico per la nota vicenda di Raffaele Marra e del fratello Renato. Intanto però la novità di ieri sera è stata la decisione della stessa Virginia Raggi di non autosospendersi, e a chiarirlo ci ha pensato il gruppo M5s in Campidoglio. «L'autosospensione della sindaca? È un'ipotesi che non abbiamo mai preso in considerazione. Siamo compatti al fianco della sindaca. Stiamo lavorando per la città, a partire dal bilancio che stiamo votando in Assemblea capitolina». Così il capogruppo M5S in Campidoglio Paolo Ferrara interpellato in merito agli scenari ipotizzati da alcuni mezzi di informazione. Sul fronte delle indagini, il pm di Roma sostiene che il sindaco Raggi avrebbe detto il falso alla responsabile anticorruzione del Campidoglio e in questo modo non avrebbe impedito al fratello di Raffaele di essere nominato direttore del dipartimento Turismo del Comune di Roma. Per la prima cittadina a Cinque Stelle della Capitale i guai non finiscono, visto che lo stesso Raffaele Marra risulta indagato anch’egli per concorso in abuso di ufficio nell’inchiesta della nomina del fratello.

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, CASO MARRA: IL PARERE DI RAFFAELE CANTONE (ROMA, OGGI 26 GENNAIO 2017) - È intervenuto sulla vicenda di Virginia Raggi indagata anche il presidente dell’Anac Raffaele Cantone, responsabile con le sue valutazioni dell’atto di comparizione per il sindaco del Comune di Roma, ravvisando irregolarità presunte nella nomina di Renato Marra. A margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione dell'Indice di Percezione della Corruzione 2016 - CPI di Transparency International Italia, il presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione ha affermato: «Non spetta a me valutare la gravità della vicenda per la quale è indagata la sindaca di Roma Virginia Raggi: questo lo valuterà la magistratura: noi abbiamo evidenziato che c'era un conflitto di interesse», segnala Cantone. Sui reati contestati alla sindaca M5s l’Anac non ha voluto interferire sugli aspetti penali, «noi non ci interessiamo, non abbiamo mandato all'autorità giudiziaria qualificando il dato in termini di illecito penale: ci sembrava doveroso informare di questa vicenda l'autorità giudiziaria e l'abbiamo fatto, le qualificazioni giuridiche spettano all'autorità giudiziaria». Ma il sbiancò ora rischia per altre nomine fatte in questi primi mesi alla guida della giunta Capitolina? «Assolutamente no», la risposta secca di Cantone.

© Riproduzione Riservata.