IL VOTO SUBITO?/ Un errore, i politici diano retta a Mattarella (e Galantino)

"Serve un'intesa", ha detto ieri il presidente del Senato Pietro Grasso. Alla seconda carica dello stato si aggiunge ora la voce della Cei. "La politica non salti subito dalla sedia per decidere quando votare, ma si interroghi sui motivi, perché non è un fatto normale che la magistratura intervenga. Vuol dire che la politica non ha fatto bene il suo mestiere". Il monito di mons. Galantino, segretario generale dei vescovi italiani, irrompe nel confronto politico successivo alla sentenza della Corte costituzionale, mettendo in guardia il paese sull'opportunità di un voto anticipato, chiesto a gran voce, dopo la decisione della Consulta, da Grillo, Renzi e Salvini.

Ne abbiamo parlato con Enzo Cheli, costituzionalista, giudice costituzionale dal 1987 al '96 e presidente dell'Agcom dal 1998 al 2005.

Professore, la bocciatura parziale dell'Italicum ha smontato l'ultima formula alla quale ci si era votati per dare al paese l'agognata governabilità. Che ne pensa?

Una formula elettorale può rafforzare la governabilità ma non oltre un certo limite. Anzi, in un sistema molto frammentato leggi elettorali maggioritarie, invece di produrre la governabilità, possono aggravare la spaccatura del paese. Il punto è che la base della cosiddetta governabilità è la stessa coesione del sistema politico. Solo attraverso un graduale avvicinamento di intenti, la costruzione di programmi comuni, il dialogo e il confronto si può uscire da situazioni ad alta conflittualità.

Il compromesso è un male?

Tutt'altro. Se in politica si dimentica questa parola non si fa più politica, poiché il suo compito è raggiungere punti comuni di interessi diversi su cui fare le scelte. Fino a quelle che riguardano la legge elettorale.

E lei come vede la salute delle forze politiche nel paese?

E' il problema più serio. Per vent'anni abbiamo percorso la strada del maggioritario con il presupposto che si potesse costruire un sistema bipolare con l'alternanza tra un orientamento progressista e uno conservatore, secondo un modello anglosassone non più di oggi ma perfino del passato. Tutto questo è tramontato con le elezioni del 2013.

Cosa si deve fare?

Un lungo e faticoso lavoro di avvicinamento e ricomposizione di intenti, attraverso progetti politici che siano il più largamente condivisi. C'è una frammentazione del quadro politico che non si risolve con il sistema elettorale, perché annovera un molteplicità di problemi che vanno dalla disciplina interna dei partiti all'uso dei mezzi di informazione fino agli interventi per ridurre le diseguaglianze di ordine sociale ed economico.

E invece per vent'anni abbiamo demandato al sistema elettorale di risolvere i problemi dalla politica.

E' l'errore degli ingegneri istituzionali e di chi si mette nelle loro mani. Ci siamo infatuati dell'ingegneria istituzionale e ci siamo dimenticati della realtà storica del paese, della realtà effettiva del nostro sistema politico, per illuderci che attraverso congegni di varia fattura si potessero risolvere i problemi di fondo. Che non sono mai problemi concernenti norme giuridiche o sistemi elettorali, ma nodi strutturali che vanno risolti sulle lunghe distanze.

La Costituzione che Renzi voleva cambiare è innocente?