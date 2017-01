ASSEMBLEA NAZIONALE PD RIMINI / Diretta streaming video: Ricci, “elezioni entro giugno” (Amministratori Locali, oggi 28 gennaio 2017)

ASSEMBLEA NAZIONALE PD, CITTÀ ITALIA #ENERGIALOCALE: L'INTERVENTO DI RICCI (28-29 GENNAIO 2017) - E' iniziata l'Assemblea nazionale del Pd a Rimini. Ad aprire i lavori della riunione è stato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e responsabile Enti locali del Partito Democratico. L'assemblea degli amministratori locali Dem è in programma oggi e domani. Nel suo intervento di apertura dell'Assemblea nazionale del Pd a Rimini Ricci, come riporta l'agenzia di stampa Askanews, ha parlato delle elezioni. "Molti dicono che la legislatura è finita il 4 dicembre, lo credo anch'io. Noi dobbiamo andare a votare in questo semestre, Renzi ne parlerà oggi pomeriggio", ha dichiarato Ricci. Poi ha aggiunto: "Tra maggio e giugno andranno al voto mille Comuni, molti importanti e a ottobre ci saranno le elezioni regionali in Sicilia. Dobbiamo prepararci al meglio in queste amministrative, dobbiamo farlo con la testa larga, non con la testa stretta: se un sindaco è bravo lo riconfermiamo, non mi interessa di che corrente è".

ASSEMBLEA NAZIONALE PD, CITTÀ ITALIA #ENERGIALOCALE: IL COMMENTO DI ROSSI (28-29 GENNAIO 2017) - C'è attesa per il ritorno di Renzi in pubblico all'Assemblea nazionale del Pd a Rimini. L'ex presidente del Consiglio interverrà oggi pomeriggio alla riunione degli amministratori locali del Partito Democratico. L'intervento di Matteo Renzi potrebbe essere un botta e risposta a distanza con Massimo D'Alema, che parlerà invece a Roma questa mattina all'assemblea dei Comitati del no al referendum. L'Assemblea nazionale del Pd a Rimini, dal titolo “Casa Italia, #energialocale”, si pone l'obiettivo di partire dalle realtà locali per dare una nuova visione generale al Paese. A Rimini è stato invitato anche il governatore della Toscana Enrico Rossi che interverrà però a Roma. A riguardo Rossi, in un'intervista a La Stampa, ha sottolineato: "Vado ovunque si discuta. Anche Renzi mi ha invitato a Rimini, ma ho scoperto che dovrei parlare domani, quando lui se ne sarà già andato. Non mi pare un buon modo di discutere". L'aspirante segretario del Partito Democratico ha poi aggiunto che “Renzi cerca la rivincita, è come un giocatore di poker disperato”.

ASSEMBLEA NAZIONALE PD, CITTÀ ITALIA #ENERGIALOCALE: RENZI VARA LA NUOVA SEGRETERIA? (28-29 GENNAIO 2017) - È il primo ritorno in campo di Matteo Renzi nel 2017: oggi e domani a Rimini si tiene l’Assemblea Nazionale del Pd, indetta proprio dal segretario dem per rilanciare l’opera dei sindaci e di tutti gli amministratori locali d’Italia, dopo la batosta del referendum che ha dimostrato una notevole distanza in larga parte della società semplice dal Partito Democratico. “Racconteremo i tanti buoni esempi di governo locale PD: possono diventare un modello di governo nazionale”. Così il responsabile degli enti locali del Partito Democratico Matteo Ricci ha presentato l’Assemblea nazionale degli amministratori dem in programma a Rimini il 28 e il 29 gennaio. Il titolo dell’assemblea richiama fortemente al piano di ricostruzione del Centro Italia dopo il terremoto dei mesi scorsi (e purtroppo anche di questo inizio 2017): “Casa Italia, #energialocale”, puntando ovvero tutto proprio sul rilancio delle amministrazioni locali, le più colpite dalla crisi e le sfide di rinascita nel cuore d’Italia ferito. Ma l’intera due giorni di assemblea Pd - oggi alle 18 ci sarà l’intervento di Matteo Renzi - potrebbe svelare anche qualcosa di riflesso altamente politico e che da giorni oramai il popolo dem attende: «Nuova segreteria nelle prossime ore, ringrazio tutti i componenti della segreteria uscente per il grande lavoro svolto, prometto fin da subito un lavoro per la riorganizzazione del partito», così l’ex premier sul suo nuovo blog ha lanciato le prossime scadenze del suo partito. Che sia proprio oggi, in mezzo ai sindaci e ai tanti amministratori locali, il giorno per lanciare il nuovo corso del Pd nella fase Renzi-bis?

ASSEMBLEA NAZIONALE PD, CITTÀ ITALIA #ENERGIALOCALE: IL PROGRAMMA DEI DEM (28-29 GENNAIO 2017) - Per l’Assemblea Nazionale Pd degli amministratori locali, gli organizzatori Matteo Ricci e Matteo Renzi hanno pensato ad una breve introduzione lasciata al sito dello stesso Partito Democratico: «I riflettori sono sempre puntati sulle grandi città e sulle realtà nazionali ma spesso le politiche migliori si attuano nelle province- continua Ricci- Dalla sicurezza al sociale, dagli investimenti fino alle politiche ambientali. Racconteremo quello che facciamo nei territori: sarà la base per costruire una nuova proposta di governo del Paese». Il programma è ricco e potrebbe essere interessante anche per vedere quali e quanti accenni verranno fatti sulla situazione politica attuale anche a livello nazionale. Lancio della nuova segreteria, Legge elettorale, migranti e sfide interne tra correnti, impossibile che la due giorni a Rimini non porti con sé qualche profondo accenno su queste tematiche. Ecco dunque il programma dei lavori, che prenderà il via alle ore 10 di sabato 28 gennaio con gli interventi di Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro e responsabile Enti locali del PD, del Governatore della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e dei sindaci di Rimini Andrea Gnassi e di Riccia Micaela Fanelli. A seguire è previsto il contributo del Presidente del Friuli-Venezia-Giulia e vicesegretario del PD Debora Serracchiani. Alle ore 15.00 si terrà una tavola rotonda dal titolo “Orgogliosi dell’Italia che reagisce” a cui parteciperà, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina. Alle ore 18.00 è previsto l’intervento del segretario nazionale del PD Matteo Renzi. Per la giornata di domani invece, domenica 29 gennaio 2017, l’Assemblea degli amministratori locali del Pd scatterà con una tavola rotonda dal titolo “Crescita e coesione” con il ministro per la Coesione e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti. Alle ore 10.30 il ministro Graziano Delrio sarà invece protagonista con altri amministratori locali della tavola rotonda “Investimenti e comunità”. Alle ore 11.30 sarà poi la volta del ministro degli Interni Marco Minniti che interverrà alla tavola rotonda “Sicurezza e solidarietà”. Al termine seguirà l’intervento del presidente dell’Assemblea nazionale del PD Matteo Orfini, che concluderà i lavori

