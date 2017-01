LUCA PIRONDINI / M5s, candidato sindaco di Genova: l'annuncio su Facebook (Oggi, 28 gennaio 2017)

LUCA PIRONDINI SI CANDIDA A SINDACO DI GENOVA CON IL M5S (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Genova Luca Pirondini. E lo ha fatto pubblicando un post sul proprio profilo Facebook: ha dato così la notizia della sua discesa in campo per le prossime comunali del capoluogo ligure. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha comunicato la sua decisioni dopo l’uscita di Paolo Putti, consigliere comunale, dal gruppo del M5s. Pirondini scrive su Fb: "Ho preso una decisione importante. L'ho presa dopo aver fatto un'analisi seria, cosciente e ponderata. L'ho presa chiedendo consiglio anche all'istinto e al cuore, da sempre miei consiglieri. Genova ha bisogno di persone che abbiano voglia di occuparsene per passione e non per interesse. Per amore". Poi Luca Pirondini spiega così la sua scelta: "Ho deciso di mettere a disposizione la mia candidatura a Sindaco di Genova per le prossime elezioni amministrative. Orgoglioso di farlo per un MoVimento che mi rappresenta, che rappresenta l'unica vera discontinuità rispetto ad un sistema di potere che da quarant'anni amministra la nostra città facendo sempre gli interessi propri e dei propri amici e mai quelli della cittadinanza" (clicca qui per leggere tutto).

