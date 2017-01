RETROSCENA/ La Consulta ha messo la politica in un vicolo cieco

La sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum ha lasciato l'amaro in bocca. Dopo la sorpresa del primo momento, sono cominciate le perplessità e le critiche: perché una scelta proporzionalista, perché sono rimasti tanti "nominati", perché il mantenimento delle pluricandidature e l'introduzione del sorteggio, perché due leggi così diverse per Camera e Senato… In realtà, la Corte costituzionale è intervenuta perché le è stato richiesto e nei modi che le sono propri. Non era nei suoi poteri fare una nuova legge elettorale ed era suo compito intervenire solo sugli aspetti costituzionalmente inaccettabili. Forse la Corte avrebbe potuto evitare una frase tanto perentoria sull'applicabilità "immediata" delle sue decisioni (anche se doveva garantire la possibilità comunque di votare alla fine della legislatura o in caso di scioglimento delle Camere): è suonata, infatti, come un invito ad andare a votare senza ulteriori interventi legislativi.

Ma anche senza questa frase, le cose sarebbero cambiate poco. E' evidente che il Parlamento dovrebbe mettere mano alle molte questioni che sono rimaste aperte e, tenendo conto della sentenza, realizzare ciò che i giudici non hanno potuto fare: approvare una legge elettorale che elimini le aporie e armonizzi i risultati di Camera e Senato. Ma la sentenza della Corte è nata dalla debolezze della politica e quest'ultima è troppo debole anche per gestirne le conseguenze. E' questo il motivo di fondo di tanta amarezza.

Da questa debolezza scaturisce un circolo vizioso che sembra impossibile spezzare. La sfiducia dei cittadini indebolisce i partiti che, per questo motivo, non hanno la forza di proporre soluzioni coerenti ed organiche (non solo in campo elettorale, come mostra il caso della "Buona Scuola", in particolare riguardo a trasferimenti e selezione degli insegnanti). Per recuperare la sfiducia, le forze politiche rincorrono gli elettori e propongono soluzioni sempre più demagogiche. Ci si concentra sulla "rappresentatività" trascurando la "governabilità"; si invoca un rapido ricorso alle urne, anche con leggi che potrebbero creare risultati fortemente contraddittori, per restituire la "sovranità al popolo"; si taglia corto con questi problemi in nome di "questioni più urgenti" (tante famiglie sono in difficoltà, la ripresa non arriva ecc). Ma anche se in molti casi vengono invocati argomenti fondati, si tratta di fughe dal problema di fondo.

Non sono solo questioni italiane, riguardano anche gli altri paesi europei. Il 2017 è l'anno ideale per distruggere l'ultimo baluardo che finora ha frenato le debolezze delle politiche nazionali: le istituzioni dell'Unione europea. Alle elezioni in Francia, Olanda e Germania potrebbero infatti aggiungersi anche le elezioni in Italia, con risultati traumatici in tutti questi paesi che andrebbero ad aggiungersi all'uragano Trump e all'inattesa Brexit. E' uno scenario possibile, forse anche probabile. E, quel che è peggio, trovare un modo per fermare tutto questo è molto difficile. Forse addirittura impossibile: è probabile che il tempo sia ormai scaduto e che la politica non sia più in grado di salvare se stessa.