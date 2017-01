SONDAGGI / Elettorali e politici: Primarie Centrodestra, testa a testa Berlusconi-Salvini (oggi 29 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, PRIMARIE CENTRODESTRA: BERLUSCONI TALLONA SALVINI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Ipotesi Primarie negli ultimi sondaggi politici ed elettorali. Dopo la pronuncia della Consulta sull'Italicum e le discussioni sulla legge elettorale da adottare per le prossime elezioni politiche, gli Istituti di ricerca stanno sondando l'opinione degli italiani anche su possibili Primarie nei partiti. Per quanto riguarda il Centrodestra secondo i dati della rilevazione effettuata da Ipsos per il Corriere della Sera, come riporta Termometropolitico.it, le Primarie vedrebbero un testa a testa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. In base ai risultati di questi sondaggi politici ed elettorali il leader della Lega Nord sarebbe votato dal 29% degli interessati alle Primarie (gli elettori di Centrodestra) ma l’ex Cavaliere arriverebbe molto vicino, al 28%. Al terzo posto, anche se più staccata la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che raggiungerebbe il 19%. Secondo questi sondaggi politici ed elettorali sarebbero in particolare gli elettori di Fratelli d’Italia e quelli della Lega Nord a volere le Primaria, rispettivamente il 67% e il 52%. Quelli di Forza Italia sarebbero invece il 40%. Nel complesso per il 41% degli intervistati le Primarie del Centrodestra sarebbero un’ottima idea, mentre per il 24% creerebbero solo divisioni.

