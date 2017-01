SCENARIO/ Mattarella e papa Francesco indicano la strada all'Italia divisa

Gli interrogativi sollevati da Giorgio Vittadini nell'ultimo editoriale in tema di riforme trovano un inatteso e autorevole conforto negli interventi di fine anno del presidente Mattarella e di Papa Francesco. Anche se in modo differente, entrambi muovono dalla drammaticità della realtà in atto, condizionando gli obiettivi di speranza pur rappresentati alla realizzazione di un protagonismo delle istituzioni nuovo, responsabile e finalmente inclusivo di un corpo sociale plurale e pacificato.

La riflessione di Vittadini ha preso le mosse dalla grave divisione arrecata al Paese dalla violenta campagna referendaria sulla riforma Renzi-Boschi. In tal senso ha posto una domanda preliminare sul valore da riconoscere al desiderio di un bene comune, se da ritenere ancora concreto e operativo.

Si tratta di una domanda decisiva, tale da rompere gli schemi tradizionali e da rinviare a ulteriori interrogativi altrettanto radicali: è possibile porre fine all'infinita transizione della seconda repubblica con la semplice sostituzione di nuove regole istituzionali, così da sfuggire a una lettura in qualche modo condivisa del passato e del presente? E' possibile leggere la storia prescindendo da quel realismo sperimentato nella prima repubblica, il cui impiego consentì di coniugare le esigenze politiche nazionali con quelle geopolitiche internazionali? In tale prospettiva, come valutare l'imponente partecipazione popolare che ha caratterizzato il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 (pari al 70 per cento degli elettori, ben oltre la percentuale del 40-50 per cento che ha segnato le ultime tornate elettorali)? Come considerare l'altrettanto imponente differenza di consensi registrata dai due fronti referendari, tale che lo schieramento a favore della Costituzione ha surclassato del 20 per cento quello riformatore, a sua volta favorito dal dominio mediatico esercitato dal Governo? Di rimando, come evitare che il popolo si senta abbandonato a se stesso, dopo essere stato mobilitato su una scelta così dirimente per le sorti della Repubblica? Come impedire che restino inascoltate le pari ragioni di cambiamento manifestate in senso opposto ma concorrente dagli elettori del Sì (oltre 13 milioni) e del No (oltre 19 milioni)? In definitiva, come ricomporre il tutto, dando avvio a una ricostruzione sociale e politica finalmente inclusiva e pacificata?

Troppi interrogativi, probabilmente, per un solo bilancio. Eppure, c'è una coerenza ininterrotta fra gli eventi traumatici della fine della prima repubblica e l'incapacità della seconda di ricucire, anziché aggravare, lo strappo sociale provocato da quegli accadimenti; c'è una piena continuità (anche nei nomi di molti dei relativi artefici) fra quanto allora progettato e quanto infine realizzato e finalmente rigettato in fase referendaria. Allora — come giustamente ha rilevato Vittadini — "per rendere i governi più duraturi, si scelse un sistema bipolare rappresentato da 'uomini soli al comando', che hanno raccolto consenso con la propaganda favorita solamente da un sistema mediatico che non rappresentava la realtà". Negli ultimi anni, per rendere incontrastato il tutto, si era cercato di perfezionare detto impianto, organizzando il nuovo sistema in modo più mirato e costituzionalmente definitivo.