SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, futuro Premier: Di Maio su Renzi, male Salvini e un “tecnico” (ultime notizie live oggi 3 gennaio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, FUTURO PREMIER: BENE LUIGI DI MAIO, MALE SALVINI (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) - Salgono le quotazioni di Luigi Di Maio tra i sondaggi politici ed elettorali di queste ultime settimane dopo le varie crisi interne al Pd e all’interno della maxi discussione sulla prossima legge elettorale che segnerà le dinamiche e gli scenari dei prossimi mesi prima delle elezioni politiche inevitabili dalla prossima primavera fino a febbraio marzo 2018. Stando alle rilevazioni prodotte da Ipsos a fine dicembre 2016, scopriamo come i sondaggi su base diffusa e non solo tra gli elettori dell’ultimo referendum le speranze degli italiani per il prossimo governo vedono una guida tendenzialmente a Cinque Stelle. Al netto dei grossi problemi del Movimento a Roma con la Giunta Raggi, restano comunque in testa alla fiducia degli elettori rispetto ad altri governi, dal Pd fino al centrodestra: i sondaggi Ipsos inquadrano nel dettaglio la situazione futuro premier, scoprendo che per il 23% deve essere Luigi Di Maio a succedere a Gentiloni alle prossime elezioni. Per il 18% invece dovrà essere ancora una carica istituzionale a prendere quel ruolo, mentre per il 12% dovrebbe essere di nuovo Matteo Renzi a traghettare il Paese fuori dalla crisi in cui ancora versa e non solo a livello politico. Male invece Salvini, solo per il 9% sarebbe indicato come possibile nuovo premier, poco più di una figura di un “tecnico” in una riedizione del governo Monti.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, IMMIGRAZIONE ED ESPULSIONI: LE INTENZIONI DEGLI ITALIANI (ULTIME NOTIZIE OGGI 3 GENNAIO 2017) - Sui sondaggi politici ed elettorali che in queste settimane riempiono le pagine di giornali e le segreterie dei partiti non può non approfondire la tematica di questi ultimi giorni, dopo l’attentato di Istanbul che ha seguito di qualche giorno quello di Berlino; è stato rimesso in primo piano il problema dell’immigrazione, dei profughi o presunti tali e dei legami sul suolo europeo con organizzazioni fondamentaliste di molte cellule “dormienti”. In vista delle prossime elezioni in Germania, Francia e poi anche da noi in Italia il tema potrebbe essere rilevante e non poco: stando ai sondaggi di Eumetra Monterosa per gli italiani l’affermazione di forte stampo populista “un immigrato clandestino, ad esclusione dei profughi, deve essere espulso e ritornare nel suo Paese“, è accolta complessivamente dal 64% degli italiani intervistati. Cifra altissima che si divide tra chi è completamente d’accordo con le espulsioni di massa, il 25%, e chi invece qualche dubbio ce l’ha ma rimane sostanzialmente in accordo con la tesi. 17% poco d’accordo, 12% per niente d’accordo, sono cifre molto basse rispetto ad un paese, quello italiano, che si scopre sempre più ostile all’ondata di migrazione senza fine dal medio Oriente e dall’Africa.

