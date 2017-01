CAOS PD/ Renzi vs D'Alema, la legge elettorale per regolare i "conti"

La situazione dentro il Partito democratico è grave, ma non è seria. E si può riassumere in una unica grande domanda di fondo: ci sarà mai qualcuno che troverà il coraggio per sbarrare sul serio la strada a Matteo Renzi? Sinora le dichiarazioni bellicose non hanno avuto alcun seguito. Qualcuno (pochissimi) se n'è andato, tutti gli altri dissidenti dalla linea del segretario hanno mugugnato, promesso talvolta fuoco e fiamme, senza mai passare dalle parole ai fatti. Sono piuttosto passati di schiaffone in schiaffone.

Il fatto nuovo viene da Massimo D'Alema. L'ex premier, ed ex segretario dei Ds, dopo aver capeggiato il fronte interno per il no al referendum costituzionale, è sembrato pronto a mettersi alla testa di un'operazione ben più dirompente, violando il tabù della parola "scissione". Non c'è altra maniera di leggere l'annuncio della creazione di comitati in tutta Italia, con adesioni e raccolta fondi, per esser pronti a ogni evenienza.

La minaccia di D'Alema, uno che mantiene un discreto seguito, è finalmente qualcosa di concreto. Sinora i vari Speranza, Stumpo, Bersani e compagnia cantante avevano camminato sul filo di un dissenso evanescente e debole. E con Renzi le parti si sono invertite. Subito dopo il referendum era il segretario a invocare il congresso subito, adesso è la minoranza. L'intento è chiaro: allontanare la prospettiva di elezioni anticipate. Ma c'è anche un secondo scopo, poco nobile e poco dichiarabile, ed è quello di contrattare meglio, dopo la conta interna, le candidature per le prossime elezioni. La paura (di essere spazzati via dalle liste) fa novanta.

E' Michele Emiliano, governatore della Puglia, a farsi portatore della richiesta, con la minaccia di adire le vie legali se la richiesta del congresso anticipato non venisse accolta. Con le carte bollate, però, si fa ben poca strada in politica, e infatti la sparata di Emiliano viene bollata come erronea persino dal punto di vista dello statuto interno al Pd.

Le cannonate di D'Alema sembrano prese assai più sul serio, se per stigmatizzarle deve scendere in campo il suo ex delfino, Matteo Orfini, oggi presidente del partito, e renziano di complemento. Definire D'Alema un riservista che dà una mano all'esercito avversario denota come il pericolo da quella parte viene ritenuto piuttosto concreto.

Il pensiero di Renzi nei confronti della minoranza interna traspare, invece, da un post di Pierluigi Castagnetti su Facebook: "Ma dove vivono", si chiede l'ex segretario del Ppi, quelli che chiedono il congresso per allontanare le elezioni? "Si rendono conto del clima di antipolitica e forse di antisistema che c'è in giro per il paese? Si rendono conto che simili comportamenti portano dritto dritto al M5s al governo del paese e la sinistra italiana al livello dei partiti socialisti di Spagna e Grecia e fra poco probabilmente della Francia?".