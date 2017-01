Risultati elezioni provinciali Cosenza / Franco Iacucci è il nuovo Presidente: sindaco Pd vicino al Governatore Oliverio (oggi, 30 gennaio 2017)

RISULTATI ELEZIONI PROVINCIALI COSENZA: ELETTO FRANCO IACUCCI A NUOVO PRESIDENTE - Il giorno dopo i risultati delle Elezioni Provinciali di Cosenza sono ufficiali e definitiva: Franco Iacucci, sindaco di Aiello Calabro è il nuovo presidente della Provincia di Cosenza. In ossequio alla legge Delrio erano 1771 gli aventi diritto (vale a dire sindaci e consiglieri comunali) chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Provincia e a rinnovare il consiglio provinciale. L’affluenza è stata del 90.5% pari a 1603 amministratori votanti: l’elezione è arrivata però senza particolare sorpresa visto che Iacucci era l’unico candidato ufficiale alla Presidenza della Provincia. Chiuse le operazioni di voto alle 23.00 il nuovo presidente della Provincia di Cosenza da oggi sarà Franco Iacucci, unico amministratore in corsa per la carica. Come ha invece riportato il quotidiano locale Cosenza Page, «A mettere un po’ di pepe alla giornata elettorale ci ha pensato un consigliere comunale di Acri che con il cellulare avrebbe fotografato all’interno della cabina elettorale la propria preferenza, pare espressa in favore del consigliere comunale di Cosenza Luca Morrone, candidato nella lista “Insieme per la Provincia”. Il suo invece doveva essere magari un voto per il candidato di Acri Fabbricatore. Il presidente del seggio, dopo aver sentito il clic della fotocamera, ha immediatamente avvisato le forze di polizia che hanno denunciato il presunto autore del reato. La vicenda sicuramente non avrà solo strascichi giudiziari ma soprattutto politici in quel di Acri e non solo».

RISULTATI ELEZIONI PROVINCIALI COSENZA: CHI È IL NUOVO ELETTO PRESIDENTE IACUCCI - Franco Iacucci è il nuovo presidente della Provincia di Cosenza, uomo d’esperienza molto vicino al Governatore Calabria, Mario Oliverio: le elezioni si sono chiusi ieri sera alle 23, ma i risultati effettivi sono stati confermati questa mattina nell’intera provincia cosentina. Sindaco di Aiello Calabro, esponente del Pd e politico affine all’esperienza del Governatore Oliverio: «Il risultato delle elezioni per il Presidente della Provincia di Cosenza è davvero straordinario – ha detto Iacucci – Tutte le nostre energie sono state impiegate per costruire questa nuova fase politica. La vera vittoria è il 90,51% di affluenza ai seggi, più della scorsa tornata elettorale. Il lavoro costante sul territorio è stato premiato. I cittadini e le amministrazioni locali saranno partecipi di tutto il lavoro che quotidianamente verrà fatto. Auguri a tutti di buon lavoro dal Presidente della Provincia di Cosenza», come si legge nelle prime parole ufficiali ai colleghi di Qui Cosenza. Clicca qui per i risultati e il nuovo Consiglio Provinciale di Cosenza.

