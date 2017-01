SONDAGGI / Politici ed Elettorali: Elettori Pd, al Governo Gentiloni “supera” Renzi (oggi, 30 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, ELETTORI PD E GOVERNO GENTILONI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017) - In un periodo caldissimo a livello politico per le decisioni sulla legge elettorale, i sondaggi elettorali e politici non possono che non guardare da un lato alle prossime intenzioni di voto per le Politiche Nazionali, e dall’altro al giudizio sulle attuali forze politiche proprio per comprendere come i due ambiti possano legarsi sempre di più. Ad esempio, prendendo i sondaggi di Demos dello scorso 17 gennaio 2017 sul giudizio degli elettori Pd sul “proprio” Governo Gentiloni, si scopre che nonostante i problemi interni, le scissioni ormai prossime tra la minoranza e l’ala renziana e il sostanziale immobilismo dei primi giorni per il rebus legge elettorale, il popolo dem è ancora in fiducia rispetto all’Esecutivo post-Renzi. Il 74% degli elettori Pd darebbe infatti un voto superiore al 6 nella scala “scolastica” da 1 a 10. Rispetto alle forze d’opposizone, ovviamente massima bocciatura per il Movimento 5 Stelle (solo uno sparuto 11% dà fiducia alle forze grilline), mentre Lega Nord e Forza Italia ottengono un più rispettabile 20 e 22% di fiducia. Un governo che vale più di Renzi, in termini numerici e di fiducia: dato che potrebbe risultare interessante in vista del futuro Congresso del Pd…

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, PROPORZIONALE PURO? SAREBBE PARALISI… (ULTIME NOTIZIE, OGGI 30 GENNAIO 2017) - I sondaggi politici prodotti da Tecnè mostrano un dato interessante, qualora la nuova legge elettorale venga varata verso un sistema proporzionale puro, ovvero con sbarramento al 4%: l’ipotesi tra l’altro non sarebbe cosi strampalata visto che dopo la modifica della Consulta all’Italicum il risultato è sostanzialmente un doppio proporzionale a Camera e Senato. Con le ultime intenzioni di voto rilevate, alla Camera il Pd prenderebbe 207 seggi, mentre il Movimento 5 Stelle 198. Forza Italia 92, Lega Nord 83 e Fratelli d’Italia 32, mentre gli altri partiti sarebbero spazzati via dallo sbarramento al 4% (Ncd e Sinistra Italiana su tutti). La situazione al Senato invece vedrebbe il Pd vincere con 103 seggi, M5s a 97, Forza Italia a 46 e Lega Nord 41, stante le intenzioni di voto espresse dai sondaggi di Tecnè: 30,5% Pd, grillini al 28,5%, mentre Forza Italia al 13,4% e Lega Nord al 12,1 non riuscirebbero a fare meglio del 25% insieme. Una situazione di paralisi in Parlamento che non vedrebbe grande margine di vantaggio per una sicura legislatura con un esecutivo forte: che sia una segnale per i prossimi accordi sulla legge elettorale?

