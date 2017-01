RETROSCENA/ Quel renzismo "nascosto" nel comunicato stampa della Corte

Larga parte del dibattito politico di questi giorni ruota intorno alla decisione con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge elettorale correntemente designata come Italicum.

Già molti, autorevoli commentatori, anche su queste pagine, si sono interrogati sulle conseguenze, in termini strettamente giuridici e/o di opportunità politica, di tale decisione.

Val la pena però soffermarsi, prima di svolgere qualche considerazione sul merito della vicenda, sulla singolarità rappresentata dal fatto che la discussione trae origine dal breve comunicato stampa diffuso "dal Palazzo della Consulta" (così nel testo) il 25 gennaio scorso.

Ad oggi infatti la sentenza non è stata ancora depositata e, d'altra parte, il nostro ordinamento, per quanto attiene al giudizio di legittimità costituzionale, non prevede l'istituto della pubblicazione anticipata del dispositivo. Né vi sono norme che attribuiscano alla Corte la facoltà di interloquire con il "pubblico" mediante comunicati del genere di quello appena citato.

Non si tratta di una "lacuna" o di uno spazio che possa ritenersi affidato alla libera determinazione dell'istituzione: infatti, "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento" (art. 28 l. n. 87/1953).

Diversamente da quanto vale per gli organi costituzionali che entrano a comporre il circuito di indirizzo politico (e anche qui con le dovute distinzioni), l'organo di garanzia giurisdizionale della Costituzione deve agire usando esclusivamente degli atti tipici espressivi delle proprie attribuzioni.

Il ricorso al comunicato stampa — come tale espressamente qualificato sul sito istituzionale della Consulta — con contenuto anticipatorio della emananda sentenza e, soprattutto, di precisazione esplicativa degli effetti di questa, pone oggettivamente la Corte nel contesto delle dinamiche politiche e, anche per la sua destinazione ai media, apre la via alla costituzione di un rapporto di responsabilità politica cosiddetta diffusa.

Il Giudice delle leggi sceglie, insomma, di interloquire direttamente con la pubblica opinione, esprimendo un giudizio senza motivazione (e, dunque, piuttosto una volontà) e spingendosi sino alla (altrettanto apodittica) indicazione degli effetti, interferendo così con l'attività propria, in primo, ma non esclusivo luogo, degli interpreti qualificati (i giudici che hanno sollevato le questioni di legittimità decise il 25 gennaio e il Parlamento).

La scelta così compiuta risalta a maggior ragione ove solo si consideri che, diversamente da quanto vigeva in diversi ordinamenti italiani preunitari e vige tutt'ora in alcuni Paesi occidentali, né gli attori politici, né la pubblica opinione possono conoscere modi e contenuti del procedimento deliberativo della Corte costituzionale, del quale non viene conservata alcuna traccia, anche solo in forma di minuta. Nello stesso senso, del resto, deve leggersi il mancato accoglimento, sino ad oggi, della cosiddetta dissenting opinion: ogni dissenso — almeno ufficialmente (e salvo episodi di insider trading) — resta assorbito nel meccanismo della votazione a maggioranza, essa pure sottratta ad ogni forma di registrazione.