ULTIMI SONDAGGI / Elettorali e politici: governo possibile solo con larghissime intese (Oggi, 31 gennaio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: GOVERNO POSSIBILE SOLO CON LARGHISSIME INTESE (OGGI, 31 GENNAIO 2017) - I sondaggi elettorali e politici continuano a indagare sulle intenzioni di voto degli italiani, che rappresentano in questa fase anche un giudizio sull'operato dei partiti politici. E Winpoll ha voluto, dunque, indagare sugli scenari politici italiani nel sondaggio commissionato dall'Huffington Post. Il primo partito sarebbe il Partito Democratico, che è al 28,8% delle preferenze tra le persone sottoposte all'indagine. Segue il Movimento 5 Stelle con il 26,4%, mentre più distaccate sono Lega Nord e Forza Italia. Per loro è un vero e proprio testa a testa: il partito guidato da Matteo Salvini è dato al 13,4%, due decimi in meno di quello guidato da Silvio Berlusconi, che fa registrare un clamoroso sorpasso, considerando gli scenari disegnati nelle scorse settimane. Sinistra Italiana sarebbe, invece, al 4%, un decimo dietro sarebbe, invece, Fratelli d'Italia nel sondaggio Winpoll per l'Huffington Post.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: GOVERNO POSSIBILE SOLO CON LARGHISSIME INTESE (OGGI, 31 GENNAIO 2017). L'ANALISI - Il quadro disegnato dagli ultimi sondaggi elettorali e politici è preoccupante, perché il governo sarebbe possibile dopo le elezioni con le "larghissime intese". Lo sostiene Scenari Politici-Winpoll, che ha realizzato l'indagine e la conseguente simulazione per l'Huffington Post. La prospettiva è di una mancanza di maggioranza alla Camera e al Senato con la legge elettorale uscita dalla Consulta: serviranno larghissime intese e potrebbero non bastare per avere un'ampia maggioranza in Parlamento. Dall'analisi delle intenzioni di voto è emerso il vantaggio del Partito Democratico, che ha rosicchiato lo 0,4% al Movimento 5 Stelle. Oltre al sorpasso di Forza Italia sulla Lega Nord, si registra il calo del 0,3% di Fratelli d'Italia, mentre quello è il numero della percentuale di crescita di Area Popolare. Nessun partito, dunque, arriverebbe al 40% che permette di ottenere il premio di maggioranza, quindi la situazione si confermerebbe traballante.

