SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI/ News elezioni: centrodestra unito supera Pd-M5s (ultime notizie oggi 4 gennaio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: CENTRODESTRA SUPERA PD E M5S (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) - Sondaggi “choc” per Movimento 5 Stelle e Partito Democratico: secondo le ultime rilevazioni di Winpoll - Scenari Politici, il listone del centrodestra unito supererebbe ad oggi entrambe le formazioni fino a ieri capolista nelle preferenze degli elettori. Un solo istituto di sondaggistica finora mostra questi risultati, ma questo certifica comunque un andamento in risalita generale per il ”gruppone” dei moderati. E qui sorge il problema: se Berlusconi, Salvini e Meloni avranno visto questi sondaggi sapranno anche benissimo che l’unico modo per poter battere alle prossime Elezioni grillini e dem è quello di unirsi in un unico listone, magari anche con l’impossibile al momento adesione del Ncd. Ma quale leadership potrà garantire coesione e rappresentanza per tutti, tra Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia? I sondaggi questo ancora non lo mostrano, ma di certo portano un ottimo “consiglio” per le segreterie dei tre partiti di centrodestra… Nei risultati si vede il listone al 34,4%, contro il 26,4% del M5s e il 27,5% del centrosinistra con Pd forza portante: in pochi giorni, tra il 17 e il 24 dicembre, i sondaggi hanno evidenziato come le vicende romane e il Codice Etico sugli indagati all’interno del Movimento hanno pesato e molto sulle intenzioni di voto, passando dal 28,1 al 26,4%. Lega Nord invece al 14,1%, Forza Italia al 13,2% e Fratelli d’Italia al 4,4% compongono una forza che insieme batterebbe ad oggi al primo turno sia Pd che M5s: qualcosa cambierà con la formazione di una nuova legge elettorale, che cosa al momento non è però ancora dato saperlo con certezza…



SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, REFERENDUM PER LIVELLO DI ISTRUZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI 4 GENNAIO 2017) - Sì o No, questo dilemma ha attraversato non solo i sondaggi politici ed elettorali per mesi, ma le stesse discussioni e divisioni politiche prodotte dalla campagna elettorale sulla riforma costituzionale del Referendum 4 dicembre: ebbene, praticamente un mese dopo e con numerose novità scoppiate, dal nuovo governo ai vari attentati in Europa, le rilevazioni dei sondaggi provano a sondare il terreno sugli elettori di quella chiamata alla urne, presumibilmente l’ultima prima delle Politiche nazionali ormai prossime. Secondo i sondaggi prodotti da Quorum per Sky Tg24, si scopre che per livello di istruzione il risultato del referendum ha di fatto visto bocciare la riforma renziana dalla maggioranza dei laureati. I più istruiti hanno bocciato la Boschi e Renzi in quella che doveva essere la riforma madre di tutte le riforme del governo appena dimissionario; ben il 61% dei laureati ha votato No, mentre solo il 39% ha scelto il Sì. Anche per chi ha la licenza superiore il No è stato un voto speso in maggioranza, il 65% contro il 35& del Sì; parità in pratica sugli elettori con licenza elementare o media, con il Sì a l 47% molto vicino al 53% del No.

