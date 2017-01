SPILLO/ E' un problema più serio la "Norimberga" di Grillo o la stampa di regime?

Oramai il vostro vecchio Yoda ha deciso di non stupirsi più, e di limitarsi ad osservare con pazienza cosa succede in Italia. Dopo la sorpresa del 60 a 40 del referendum costituzionale, seguita dall'improvvisa calma mediatica in seguito alla temporanea eclissi (quanto temporanea, non si sa) di Renzi, i sussurri di Mattarella e la mitezza di Gentiloni, che molti ritengono simili a ripetute anestesie, ecco scoppiare il caso Grillo, ma non perché se la sia presa con il Capo dello Stato, com'è avvenuto sempre con Napolitano. Per la verità, il Capo dello Stato Grillo non se lo è proprio filato, non lo ha mai nemmeno nominato, ma di fatto lo ha sfottuto a modo suo tenendo un proprio discorso alla nazione affacciato alla finestra del suo blog, come se fosse lui il vero presidente, contrapponendo all'eloquio pacato di Mattarella uno sfegatato patriottismo con tanto di bandierina italiana sventolata freneticamente.

Il caso è scoppiato perché Grillo, sicuramente in seguito ai propositi governativi di regolamentare il web al fine di porre un freno alle cosiddette post-verità (più note come "bufale"), si è scatenato invocando una specie di Norimberga per i media tradizionali, affermando che "Giornali e Tg sono i primi fabbricatori di notizie false nel paese con lo scopo di far mantenere il potere a chi lo detiene".

Apriti cielo: immediata sollevazione della Federazione Nazionale della Stampa, mentre Mentana, dato che sotto quel titolo, sul blog di Grillo, appare anche il marchio de La7, ha deciso di querelarlo immediatamente. Con molte probabilità di vincere, secondo l'esperienza del vostro vecchio maestro Jedi. Infatti, come ha preannunciato lo stesso Mentana, se il comico non sarà in grado di dimostrare il suo assunto, dovrà sicuramente soccombere in tribunale.

Come al solito, pur dicendo una sostanziale verità, Grillo si è lasciato andare oltre misura senza pesare le parole. Non è un mistero per nessuno che i grandi media sono sempre assai sensibili all'aria che tira o comunque a quella di chi mena la danza del momento. Sia nel caso delle elezioni americane che in quelle per l'italico referendum, erano tutti schierati con Clinton e Renzi. Ma non falsificando le notizie, come incautamente ha scritto Grillo, bensì dandone alcune e non altre, trattando in un modo un candidato e una parte, e in un altro l'altro candidato e l'altra parte.

Come giustamente qualcuno ha fatto notare su Facebook, analizzando ciò che appare sulla rete, le bufale vere e proprie saranno sì e no il 2 per cento dei post, mentre si può serenamente dire che soprattutto l'informazione della tv pubblica e la grande stampa era in gran misura schierata da una parte sola, ma in una forma sottilmente più pericolosa delle notizie false, assecondando in molte maniere la propaganda pro-riforma, senza per questo inventare "bufale".