SCENARIO/ Monte dei Paschi e il decreto che sposta le elezioni al 2018

MONTE DEI PASCHI DI SIENA E LE ELEZIONI. Succedono cose strane a questo mondo. Succede che il "nazional-fascista" Trump raccolga i voti e diventi l'idolo dei colletti blu americani perché gli salva i posti di lavoro nell'industria dell'auto, e dunque faccia una cosa molto "di sinistra". E succede che Forza Italia diventi di fatto un puntello per il governo post-renziano di Paolo Gentiloni a dispetto della voglia di voto di Renzi. Un puntello che autorizza a parlare di "Nazareno-bis" all'insaputa del segretario del Pd rottamato. Come si spiegano questi assurdi logici?

Per capirlo, "follow the money", come avrebbe fatto il grande Falcone. Riprendiamo e concludiamo il parallelo con Trump: per rinforzare la crescita e redistribuire reddito, l'America deve riprendersi in pancia un po' di quei margini di benessere che spalmicchiava, peraltro parsimoniosamente, qua e là nel mondo con i suoi "transplants" manifatturieri (produrre all'estero a basso costo beni che poi generavano i profitti maggiori in patria), perché il ceto operaio manifatturiero è disposto a dare il suo voto solo a chi, appunto, gli fa recuperare benessere.

In Italia, dopo trent'anni in cui ci siamo fustigati (e questo è stato anche giusto: peccato sia stato sterile) sul deficit e sul debito pubblico, abbiamo capito - proprio capito, sulla nostra pelle - che alla voce "crisi economica", oltre a vedere la disoccupazione, si deve vedere anche il crac strisciante del sistema bancario, un sistema che non guadagna più per mille cause - prima fra tutte una regolamentazione demenziale - e sta strangolando le imprese. Con gravissimo, e colpevole, ritardo il governo è intervenuto a metterci una pezza, quella dei 20 miliardi per salvare il Monte dei Paschi di Siena e le banche venete decotte, una cifra pari a un quindicesimo di quanto speso dalla Germania a tempo debito per curare una parte delle sue inguaiatissime (alcune tuttora) banche commerciali.

Se Renzi non avesse lavorato erroneamente e unicamente al monumento a se stesso che ha cercato di costruirsi avesse preso prima questo provvedimento, le cose sarebbero andate meglio. Ma tant'è: dopo il flop dei suoi protetti di Jp Morgan, il decreto è arrivato, sia pure per interposto Gentiloni. Oggi, farlo passare presto e bene in Parlamento e trasformarlo in legge è questione di vita o di morte per l'economia nazionale.

Come si spiega, allora, il fatto che il dibattito parlamentare al riguardo, originariamente incardinato come da prassi prima alla Camera - dove il governo dispone di una maggioranza relativamente ampia - e successivamente al Senato, sia stato poi fatto iniziare a Palazzo Madama, dove invece i margini di consenso sono assai più risicati, tanto più dopo la rottura con Verdini? La mossa, inconsueta, è stata notata e variamente interpretata. I fatti, in realtà, stanno, molto semplicemente, come segue.

Mentre Renato Brunetta, celebre e colorito forzista, strepita contro il tirare a campare del sonnolento governo Renzi-senza-Renzi, il grosso di Forza Italia e lo spirito-guida che comunque promana dal fondatore Berlusconi vuole assolutamente procrastinare il più a lungo possibile la data delle elezioni, fino a farla coincidere con la scadenza naturale della legislatura nella primavera del 2018, e questo contro i pruriti di Renzi, l'Esule di Rignano, che invece ha detto di voler votare il prima possibile.

Forza Italia e Berlusconi contano sia sulla minoritaria ma non assurda possibilità che la Corte di Giustizia europea cancelli in tempo l'ineleggibilità del pur ultraottuagenario Cavaliere, sia sul fatto che il passare dei mesi logori ulteriormente le chances elettorali di Renzi, perché chiunque conosce il Cavaliere sa bene che la sua sperticata stima per "l'unico leader politico oltre me che ci sia in Italia" si esprimerebbe assai più volentieri nel rivedere questo alter ego all'opposizione…