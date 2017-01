SCENARIO/ Fornaro (Pd): attenti a chi "lavora" per il voto anticipato

Con l'avvicinarsi della scadenza del 24 gennaio, giorno in cui la Corte costituzionale comincerà l'esame dell'Italicum, dopo un primo confronto tra proporzionalisti e sostenitori del Mattarellum, con ultimatum e muri contro muri. Abbiamo chiesto al senatore Federico Fornaro, esponente della minoranza Pd, cosa potrà succedere nel dibattito sulla legge elettorale dopo la sentenza della Consulta e cosa chiede la minoranza stessa alla luce della disfatta renziana al referendum costituzionale.

Senatore, come andrà a finire?

Credo che non dobbiamo farci particolari illusioni a proposito della sentenza sull'Italicum, anche perché la Corte con grande chiarezza quando si è pronunciata due anni fa ha scritto che non c'è un modello elettorale imposto dalla Corte. Essa lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritiene più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. Sempre la Corte ha detto che la scelta delle formule elettorali deve esprimere con la massima evidenza la politicità della scelta legislativa.

Cosa significa concretamente?

La Corte si pronuncerà su alcuni nodi dell'Italicum che peraltro hanno dei punti in comune con il Porcellum. La politica non deve abdicare al suo ruolo. Non è la Corte che scrive le leggi elettorali ma il parlamento, che deve lavorare presto e bene. In questo senso giudico positivamente le parole di Gentiloni in merito alla volontà di non intervenire come governo nel dibattito con una propria proposta di legge.

Intanto il confronto proporzionale-Mattarellum ha perso colpi. Come se ne uscirà? Conviene a tutti aspettare il 24 gennaio?

Scrivere una legge elettorale è uno dei compiti più difficili che ci siano, vi confliggono interessi di parte e interesse generale. Non esiste poi una legge elettorale perfetta. Io credo che aspettare la pronuncia sia utile non solo per rispetto istituzionale nei confronti della Corte, ma anche per definire meglio gli ambiti in cui il legislatore dovrà poi muoversi.

Ma come giudica il clima nel dibattito politico?

Questi giorni che ci separano dal 24 devono servire non per alzare steccati o bandiere ma piuttosto per provare ad ascoltarsi. Non si fa una legge se non c'è capacità di ascolto delle ragioni altrui. In questo senso vedo un eccessivo nervosismo e intransigenza in casa renziana.

Ci spieghi cosa intende.

E' un bene aver rimesso sul tavolo il Mattarellum, che dei sistemi elettorali recenti è uno di quelli che ha funzionato meglio, ma non si può dire agli avversari prendere o lasciare senza dialogare.

Renzi però facendo suo il Mattarellum vi è venuto dietro, siete voi minoranza che lo avevate riproposto.

Rivendico che tra le proposte depositate in Parlamento c'è quella chiamata "Mattarellum 2.0" di cui sono il primo firmatario e che è, fra tutte, quella che contiene le proposte più avanzate.

Ad esempio?

Tornare a un impianto maggioritario fondato sui collegi uninominali, assumendo il meglio della legge originale, cioè un rapporto diretto e fecondo tra eletto ed elettori. Poi il nostro Mattarellum si fa carico nei 143 seggi di un problema reale.

Che sarebbe?