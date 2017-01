SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, intenzioni di voto: M5s davanti a tutti, ma occhio al centrodestra… (ultime notizie oggi 6 gennaio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, INTENZIONI DI VOTO: M5S BATTE PD, MA CENTRODESTRA… (ULTIME NOTIZIE OGGI 6 GENNAIO 2017) - Tra i sondaggi elettorali di questo ultimo periodo, le intenzioni di voto sono contraddittorie e vedono in alcuni risultati un Pd davanti a tutti, in altri il Movimento 5 stelle e in altri ancora la forza di centrodestra unito battere tutti, un po’ a sorpresa. Questo fa comprendere come a pochi mesi dalle probabili Elezioni Politiche, la confusione regna sovrana tra gli italiani, come del resto si è evidenziato nell’ultimo referendum, con una riforma costituzionale che è diventata, anche per colpa di Renzi e dei principali avversati, un plebiscito pro/contro il governo. Secondo i sondaggi politici prodotti da Index Research, al primo turno ad oggi la spunterebbe il Movimento 5 Stelle, che ancora non “paga” il caos sulla Giunta Raggi a Roma e i problemi interni sul codice etico appena approvato. Male il Pd, ma occhio al centrodestra che compatto ancora resta dietro ma che viene dato in aumento ormai da quasi tutti i sondaggisti italiani. Nei dati dei sondaggi si sorge un M5s battere il Pd 32,6% vs 28,3%, con un abisso dietro di loro se si osservano i partiti singoli: Forza Italia al 11,6%, Lega Nord al 12,2% e Fratelli d’Italia al 4,1%. Insieme però raccolgono un interessante 28% complessivo che pressa il Pd e si pone come terzo importante attore della partita elettorale.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI NEWS, INTENZIONI DI VOTO: QUALE FUTURO PER MATTEO RENZI? (ULTIME NOTIZIE OGGI 6 GENNAIO 2017) - In uno degli ultimi sondaggi politici ed elettorali dello scorso anno, è stato analizzato il possibile futuro in questo nuovo 2017 che comincia per il segretario Pd Matteo Renzi, protagonista indiscusso degli ultimi due anni e mezzo di politica, con una fine sicuramente negativa col referendum perso lo scorso 4 dicembre: le sue dimissioni hanno portato un nuovo governo a guida Gentiloni e soprattutto la possibilità molto probabile di elezioni anticipate nel prossimi mesi. Ma secondo la platea degli elettori dem, quale dovrebbe essere il futuro e lo scenario di azione per l’ex Presidente del Consiglio? Secondo i sondaggi politici elettorali da Winpoll-Scenari Politici si scopre che per il 36% degli elettori Pd, Renzi dovrebbe anticipare il congresso e candidasti alla guida del Pd. Per il 28% di loro invece l’ex sindaco di Firenze dovrebbe prendersi un anno sabbatico e tornare poi a fare politica ma nelle prossime legislature; per il 24% invece Renzi avrebbe dovuto chiedere immediatamente di andare al voto, mentre per il solo 12% degli elettori del Partito Democratico, il segretario fiorentino avrebbe dovuto uscire definitivamente dalla scena politica dopo la sconfitta nel Referendum costituzionale. Il “vero” Renzi a questo punto, cosa farà?

