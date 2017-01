RIFORME/ Il Corriere, le province e una "narrazione" sbagliata

Uno dei limiti più evidenti della riforma costituzionale respinta dal voto referendario era dato dall'intervento sulla legislazione: il bicameralismo, i procedimenti legislativi e il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni; come se i problemi della ripresa economica, degli investimenti pubblici, dei servizi pubblici, delle infrastrutture, eccetera, fossero una conseguenza di mancanze legislative.

Niente di più sbagliato. Da tempo è noto che il problema principale delle istituzioni italiane sono le amministrazioni pubbliche e soprattutto quella dello Stato; basti pensare al disastro della giustizia, che resta emblematicamente al primo posto tra le cause di non attrazione degli investimenti esteri in Italia.

Finalmente prende atto di ciò anche Sabino Cassese, che, nell'editoriale sul Corriere della Sera del 4 gennaio ("Lo Stato inefficiente. l'imbuto dove tutto si ferma"), propone una stagione di riforme amministrative; in particolare, sul pubblico impiego, sulla dirigenza e sulla distribuzione delle funzioni e l'organizzazione dell'amministrazione.

Non è che in Italia siano mancate riforme amministrative nel passato recente e meno; anzi, queste sono state sovrabbondanti, anche per merito di Cassese, e hanno toccato quasi tutti gli aspetti dell'organizzazione e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni; solo che queste riforme sono state progettate e realizzate peggio della riforma costituzionale e si sono rivelate un vero disastro.

Il limite maggiore è stato l'innovazione per l'innovazione, senza comprendere se il malfunzionamento amministrativo fosse conseguenza di una cattiva applicazione delle norme, oppure di un'obsolescenza delle funzioni amministrative. Molte volte non si trattava di riformare le amministrazioni, bensì di governarle per renderle efficienti, ed è questa capacità di governo dell'amministrazione che in Italia sembra venuta meno nella classe politica.

Anche i sistemi amministrativi necessitano di essere consolidati e di rispettare la tradizione "amministrativa"; ne va della loro funzionalità, serietà e affidabilità.

Faccio alcuni esempi per chiarire il senso del discorso. Il professore con il quale ho studiato in Germania, che oggi avrebbe 96 anni, era andato in cattedra all'inizio degli anni 50 con le stesse regole che vigevano prima della Costituzione di Weimar; anche i suoi allievi, miei coetanei, e pure gli allievi degli allievi hanno seguito le medesime procedure.

In Italia, invece, il professor Crisafulli, un eminente costituzionalista, nato nel 1910, maestro del mio maestro, è andato in cattedra con la riforma Gentile del 1923, il mio maestro con i provvedimenti urgenti del 1969; io ho conseguito la cattedra dopo la riforma del 1980 e i miei allievi dopo la legge del 1998 e quelli più giovani dopo quella del 2010. Inutile dire che ogni riforma del reclutamento universitario si è portata dietro un diverso modo di comporre le commissioni, oneri diversi per i candidati e modelli organizzativi e funzionali, a volte, diametralmente opposti. È mancata la funzionalità amministrativa, pure la serietà è andata scemando e nessuna affidabilità possono avere i giovani studiosi sul sistema universitario italiano.