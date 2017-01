Sondaggi elettorali e politici / News, le intenzioni di voto: prosegue il testa a testa tra M5S e PD (Ultime notizie oggi, 8 gennaio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, LE INTENZIONI DI VOTO: PROSEGUE IL TESTA A TESTA TRA M5S E PD (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - Stando agli ultimi sondaggi elettorali e politici, le intenzioni di voto degli italiani sono abbastanza chiare: il 30,4% voterebbe il Movimento 5 Stelle, mentre il 28,5% andrebbe al PD e la Lega Nord con il suo 13% è in vantaggio rispetto a Forza Italia, che ha l'11,6% delle preferenze. Questo il risultato del sondaggio effettuato da IndexResearch per Terza Repubblica - Speciale La7, che ha indagato anche sui possibili candidati. Chi nelle intenzioni di voto ha dichiarato di votare per un partito di Centrodestra ha scelto come candidato Matteo Salvini con il 32% e Giorgia Meloni con il 24%. Lo stesso quesito è stato rivolto a chi, invece, ha indicato di votare il PD: con il 43% verrebbe riconfermato Matteo Renzi alle Primarie del PD, mentre Michele Emiliano ha il 28% delle preferenze. Chi, invece, ha dichiarato di votare per il Movimento 5 Stelle, appare piuttosto confuso: il 34% di loro non ha indicato nessuno tra Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio e Roberto Fico, mentre il 26% non sa o preferisce non rispondere. Tra i tre sopracitati comunque è in vantaggio Di Battista con il 16%.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI, L'OPERATO DEL GOVERNO GENTILONI: ITALIANI NON SODDISFATTI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 8 GENNAIO 2017) - L'operato del governo Gentiloni non soddisfa gli italiani stando agli ultimi sondaggi elettorali e politici: solo il 38% degli intervistati da Demos&Pi e Demetra darebbe un voto uguale o superiore al 6 all'esecutivo guidato dal nuovo presidente del Consiglio. Inoltre, non ritengono che possa riuscire a completare tutta la legislatura: il 63% degli intervistati è convinto che il governo Gentiloni terminerà prima, solo il 30% pensa che durerà per tutta la legislatura, mentre il 7% preferisce non rispondere o non sa. Il sondaggio realizzato per La Repubblica si è concentrato anche sul gradimento dei leader. Solo il 45% degli intervistati esprime un voto uguale o superiore a 6 per Paolo Gentiloni, ma il nuovo premier è sicuramente più apprezzato del suo predecessore: Matteo Renzi è, infatti, al 44% per quanto riguarda questi valori. Ancor più bassa è la percentuale di gradimento per Beppe Grillo, che riscuote il 31% per quanto riguarda un voto uguale o superiore al 6.

