SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI / News, intenzioni di voto: Pd in testa, M5s battuti anche da centrodestra unito (ultime notizie oggi, 9 gennaio 2017)

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI, INTENZIONI DI VOTO: PD DAVANTI, SALE CENTRODESTRA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 9 GENNAIO 2017) - Si apre la settimana politica di rientro dalle vacanze, e nuovi sondaggi politici ed elettorali sono pronti per entrare nelle segreterie dei partiti in vista dei prossimi decisivi mesi tra legge elettorale, referendum jobs act e soprattutto Elezioni Politiche Nazionali. Le ultime intenzioni di voto mostrate dai sondaggi di Euromedia, relativi ancora ai primi giorni del 2017, mostrano una tendenza che andrà tenuta sotto stretta osservanza nel prossime settimana per vedere se effettivamente sarò verificata: il Movimento 5 Stelle, dopo i guai del comune di Roma ancora in corso - settimana importante con l’audizione del sindaco Virginia Raggi - registra un calo vistoso e verrebbe superato anche dal listone unito del centrodestra. Riepilogando, il Pd resta il primo partito al primo turno delle eventuali elezioni politiche: 30,6% contro il M5s al 27,6%. Dietro e di molto gli altri singoli partiti: Lega Nord al 13,2%, Forza Italia superata al 12,7% e Fratelli d’Italia al 4,5%, mentre l’area Popolare e Sinistra Italiana chiudono con un parimerito 3,2%. Se però le tre liste di centrodestra corressero insieme riuscirebbero a raccogliere il 29%, superando l’M5s e andando in forte pressing sul partito di governo. Un segnale per i prossimi mesi?

