REFERENDUM CATALOGNA/ Ultime notizie e risultato, voto indipendenza da Spagna: Barcellona blindata

Referendum Catalogna, indipendenza o blocco voto?

REFERENDUM CATALOGNA: RISULTATO VOTO E ULTIME NOTIZIE

«Vuoi che la Catalogna diventi uno Stato indipendente in forma di Repubblica?»: recita così il Referendum in Catalogna che rischia di creare un autentico boato politico e sociale nella democratica Spagna e nella democratica Unione Europea, oggi 1 ottobre 2017. Il voto da mesi promesso e deciso dalla Generalitat de Catalunya (il Parlamento della Regione Autonoma con sede a Barcellona) è osteggiato a livello legale dallo Stato di Spagna che con una sentenza della Corte Costituzionale ha reso illegale il voto stesso arrivando al muro contro muro tra il Presidente catalano, Carles Puigdemont, e il Premier spagnolo Mariano Rajoy il quale ha imposto un blocco militare per cercare di impedire le votazioni che invece i catalani confermano nonostante le pressioni e le minacce di arresto per tutti i vertici della Generalitat. «Domenica si voterà "pacificamente" dalle 8 del mattino alle 20 nonostante il veto di Madrid», ha detto il portavoce del governo catalano Jordi Turull nella conferenza stampa di presentazione del voto. Intanto però l’esercito è stato mandato da Madrid per presidiare le scuole, requisendo le schede elettorale e commissariando la stessa polizia catalana, la Mossas d’Esquadra, in modo da evitare fino all’ultimo le pratiche di voto. La situazione paradossale e a rischio fortissimo di guerra civile vede la Catalogna con i riflettori puntati da tutto il mondo, compresa quella Europa che in questi mesi di mancato dialogo tra Madrid e Barcellona non è intervenuta minimamente e non ha indicato, se non qualche timido appoggio al governo di Rajoy nelle ultime settimane, una linea di dialogo da rispettare per non arrivare al peggio possibile, una secessione tentata e una repressione imposta. La posizione di Madrid infatti è molto dura: «non ci sarà alcun referendum in Catalogna e in ogni caso il presidente catalano Carles Puigdemont dovrà rispondere davanti ai tribunali per la grave slealtà istituzionale di cui si è reso responsabile. Siamo in presenza di un processo di disobbedienza costituzionale contro una democrazia europea consolidata e prestigiosa come quella spagnola, in pieno XXI secolo», ha accusato il portavoce del governo spagnolo, Inigo Mendez de Vigo.

"LA RESISTENZA DEI PIGIAMI"

Per impedire che la polizia metta i sigilli ai seggi elettorali in Catalogna è andata in scena ieri la "rivolta dei pigiami" del popolo indipendentista. Da venerdì sera centinaia di catalani hanno occupato scuole, palestre e centri civici indicati come sede dei seggi del referendum per fermare l'ordine di chiusura della giustizia spagnola. Famiglie intere e insegnanti sono accorsi ai seggi con materassini, coperte, riserve di cibo e bevante, pigiami, sapone e spazzolini da denti. Quando la polizia regionale dei Mossos d'Esquadra è arrivata per fare i sopralluoghi hanno giustificato l'apertura dei seggi organizzando tornei di calcio, concerti, dibattiti e attività sportive o artistiche. Oggi scatta l'ora della verità anche per i Mossos, a disagio finora tra gli ordini della procura spagnola, da cui dipende come polizia giudiziaria, e il governo catalano. In alcune scuole gli occupanti hanno chiuso a chiave cancelli e porte per lasciare fuori gli agenti. L'atmosfera è stata «gioiosa e pacifica», ha fatto sapere l'Assemblea Nazionale Catalana, come riportato dall'Ansa. C'è stato solo qualche attimo di tensione quando ieri mattina sono stati sparati pallini di piombo contro un centro, ferendo leggermente quattro occupanti, ma il governo catalano ha messo in guardia contro le «provocazioni spagnole».

PERCHÈ BARCELLONA CHIEDE L’INDIPENDENZA

Le urne sono aperte, ma sono anche presidiate: una situazione che si assiste di norma nei paesi del Terzo Mondo o nelle dittature più aspre. Vederlo nella moderna e democratica Spagna, fa un effetto tutt’altro che positivo, a prescindere della posizione da prendere sull’indipendenza pro o contro della Catalogna. Come si vede dalla foto, nei giorni scorsi sono scesi in piazza anche i trattori per impedire alla Guardia Civil (la polizia dello Stato spagnolo) di impedire a loro volta le operazioni di voto. Nessuno sa davvero cosa succederà oggi, e soprattutto cosa potrebbe accadere da domani mattina: intanto però sappiamo cosa chiede Barcellona e perché ha impostato un muro contro muro nei confronti di Madrid per la richiesta di indipendenza e “secessione”. Il referendum è stato istituito con una legge approvata all’inizio di settembre dal Parlamento regionale: va detto che a favore si è espressa la maggioranza che sostiene il governi che però rappresenta però il 48% dei voti popolari e contro tutte le opposizioni. Nel quesito, dando il Sì come proprio voto, i catalani potrebbero far entrare in vigore a ley de desconexión (legge di separazione) che prevede la possibilità di una dichiarazione unilaterale di indipendenza entro 48 ore. Tra i punti principali del programma politico indipendentista troviamo su tutti l’autonomia fiscale: troppe tasse a Madrid e troppo poco torna indietro, per cui Barcellona chiede ampi e maggiori spazi di manovra. Non solo, più libertà della gestione delle finanze catalane vorrebbe dire avere a disposizione una delle regioni più ricche dell’intera Spagna e Madrid non intende permetterlo. Non solo, la Corona spagnola e il Governo di Madrid teme che davanti ad una prova di secessione come quella catalana, anche altre regioni storicamente “autonomiste” potrebbero compiere lo stesso gesto, su tutte ovviamente il popolo basco che ha già dato il suo pieno appoggio al Governo catalano per il referendum a difesa della democrazia.

COSA SUCCEDE SE VINCE IL SÌ?

Ma se dovesse vincere il Sì al referendum di Barcellona - e il “se” va adottato per ben due motivi, perché Madrid potrebbe fino all’ultimo bloccarlo e perché i sondaggi non danno il Sì in vantaggio, bensì gli indipendentisti sarebbero in leggera minoranza - da domani, 2 ottobre 2017, cosa potrebbe succedere? La sentenza della Corte costituzionale spagnola ha riconosciuto l’incostituzionalità del referendum promosso dalla Generalitat de Catalunya, dunque l’indipendenza di Barcellona sarebbe un atto contrario alla costituzione, che prevede l’indivisibilità dello stato spagnolo. A questo punto però il governo della Regione potrebbe accettare di aprire una trattativa con Madrid - strada assai difficile stante il livello di rapporti in questo momento pari allo zero - per avere maggiori autonomie senza arrivare alla “secessione”. Se il Sì dovesse trionfare allora dovrebbe entrare in vigore la ley de desconexión che regola l’iterim legale fino al riconoscimento dell’indipendenza: come spiega bene l’Ansa, «tutto rimarrebbe com’è oggi (leggi, tribunali, polizia, amministrazione, finanze) tranne il fatto che il governo locale dovrebbe negoziare o imporre caso per caso nuove regole a Madrid fino alla completa separazione». Comunque lo si guardi, questo voto rappresenta una sconfitta per la democrazia interna e un’occasione perduta dall’Unione Europea per svolgere un ruolo di garanzia e di dialogo tra tutte le proprie parti. Un caso su tutti racconta l’eccezionalità negativa dei fatti di Catalogna: venerdì scorso la polizia spagnola ha fatto irruzione nella sede di Google per bloccare la app twittata giovedì dal governatore catalano, Carles Puigdemont, che indicava dove andare a votare per il referendum sull'indipendenza della Catalogna. «L’ordine per il blocco della app è arrivato dal tribunale superiore della giustizia della regione», spiega TgCom 24 presentando il voto di oggi che comunque sia cambierà il destino prossimo della Spagna.

