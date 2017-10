CATALOGNA/ Dichiarazione d’Indipendenza dalla Spagna? Puigdemont e Rajoy ascolteranno Vargas Llosa?

Catalogna, referendum e dichiarazione d'indipendenza

Oggi la Catalogna firmerà la propria dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna? La domanda che da ormai una settimana e mezzo dilania l’intero popolo spagnolo e catalano è arrivata alla sua, forse, definitiva direzione da prendere: Puigdemont alle ore 18 si presenterà al Parlamento della Catalogna per discutere della gravissima situazione politici dopo il referendum del 1 ottobre 2017. Secondo non poche voci da Barcellona, il presidente Puigdemont potrebbe sfruttare la sua presenza in Parlamento per dichiarare l’indipendenza della Catalogna e dare quindi applicazione alla legge del referendum approvata dal Parlamento catalano a inizio settembre, con procedure molto contestate come appunto la secessione da Madrid e una possibile concatenazione di effetti che potrebbe portare alla guerra civile. Per evitare questa fine angosciante la Comunità internazionale, la Chiesa Cattolica, il mondo della cultura - qui sotto possiamo trovare l’importante invito lasciato dal premio nobel Mario Vargas Llosa durante la manifestazione di questo weekend appena passato a Barcellona dove una folla oceanica si è radunata per la pace e l’unità di tutta la Spagna - e anche buona parte delle formazioni politiche moderate iberiche, stanno provando a convincere Mariano Rajoy e Carles Puigdemont per sedersi al tavolo delle trattative

«Il Governo spagnolo farà tutto il necessario per impedire l'indipendenza della Catalogna, Puigdemont rischia di finire in carcere se dichiara l'indipendenza», ha detto ieri il premier spagnolo; di contro, il leader catalano è “spinto” dagli indipendentisti molto influenti di CUP (Candidatura di Unità Popolare, partito indipendentista e di estrema sinistra) e Ómnium e ANC (Assemblea Nazionale Catalana) per rifiutare la mediazione e dare seguito al referendum secessionista (di cui però ricordiamo ha votato solo il 42% dell’intera popolazione catalana). Come dire, al momento, le due parti non si guardano e non si considerano: non resta che attendere lo svolgersi delle operazioni per capire se quella folla oceanica e pacifica di questi giorni a Barcellona sia riuscita a convincere le minoranze che stanno decidendo le sorti dello scontro Madrid-Barcellona che appunto questa guerra non s’ha da fare.

L’INVITO DI VARGAS LLOSA

Insomma, Puigdemont e Rajoy l’invito toccante e profondo lanciato dal premier nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa dalla piazza pacifica di Barcellona davanti a milioni di catalani? Un peruviano di origine, vivente in Spagna e accolto per anni in Catalogna ha posto la politica davanti alle sue responsabilità invitandole ad un dialogo non vuoto e privo di intenzioni, ma incentrato al fulcro del problema. «La passione può essere pericolosa quando muove il fanatismo e il razzismo. E la peggiore di tutte, quella che ha causato le peggiori stragi nella storia, è la passione nazionalista. Il nazionalismo ha riempito la storia d'Europa, del mondo e della Spagna di guerra, sangue e cadaveri. 'Siamo qui oggi per fermare la devastazione dell'indipendentismo e del nazionalismo», ha ripetuto con fora nel suo lungo discorso accorato alla piazza pacifica il Nobel peruviano. In mezzo ad aziende che si trasferiscono a Madrid, banche che fuggono e cittadini in preda al panico per possibili scontri nei prossimi giorni qualora venisse firmata questa benedetta dichiarazione d’indipendenza dalla Spagna, Vargas Llosa ha voluto rimarcare il tratto che ci contraddistingue in quanto uomini. «Migliaia e migliaia di Catalani si sono riuniti qui oggi. Sono catalani democratici, non sono traditori, sono catalani che non considerano il loro avversario un nemico, catalani che credono nella democrazia, nella libertà, nello stato di diritto, nella costituzione». L’unità e non lo scontro, il dialogo e non la guerra, l’accordo e non il golpe: ora la palla passa alla Generalitat (e anche a Madrid), sperando che il Nobel e quei milioni in piazza abbiano fatto breccia per davvero nei palazzi del potere.

