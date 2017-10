ROSATELLUM BIS/ Legge elettorale, voto alla Camera: Governo vara fiducia, M5s e Mdp insorgono. Gli scenari

Rosatellum Bis, voto fiducia Camera (LaPresse)

Oggi è il grande giorno per la legge elettorale del Rosatellum Bis alla prova della Camera. Il voto tanto atteso che ancora una volta cerca di mettere una “pezza” al sistema elettorale presente che vede due diversi testi applicabili a Camera e Senato qualora ci fossero domani le elezioni politiche. Il testo presentato da Fiano e prodotto da Ettore Rosato (Pd) è di nuovo teatro dello scontro tra le varie forze politiche, in particolare M5s e Mdp che guidano allo scandalo e sono di nuovo insorti questa mattina quanto lo stesso gruppo Dem ha annunciato la probabilità della fiducia in Aula sulla legge elettorale. «Dopo la riunione di maggioranza ho telefonato al premier riferendo che è opportuna la fiducia»: sono bastate queste parole del “papà” della Rosatellum per scatenare il caos, tanto che ora in Consiglio Dei Ministri si decide il via libera alla fiducia per questo pomeriggio. Le opposizioni contrarie alla Legge hanno chiesto l’intervento del Capo dello Stato, che tramite una nota fa sapere, «bene l’impegno del Parlamento, sulla fiducia decide il governo».

A Mattarella si è appellato il leader M5s Luigi Di Maio che su Facebook ha scritto, «Signori, siamo in piena emergenza democratica. Nelle aule parlamentari si sta consumando l'ennesima aberrazione istituzionale: il Pd ha appena dato il suo ok alla fiducia sulla legge elettorale quindi il Parlamento non potrà discuterla. Quello che hanno deciso due o tre capi di partito diventerà legge senza che nessuno possa dire la sua. È un momento critico. Alle 12:00 riuniremo il gruppo parlamentare e decideremo la nostra reazione, che sarà durissima». Forza Italia e Lega Nord infatti hanno fatto sapere che non voteranno la fiducia ma voteranno la legge Rosatellum dando il via alle accuse di “inciucio” mandate da tutti i deputati grillini. Mdp in particolare segna la frattura con il Governo - di cui pure farebbe parte - con la dichiarazione di D’Attorre, «Se dovessimo andare avanti su questa strada voteremo all'unanimità, contro la fiducia e la legge elettorale».

TUTTI GLI SCENARI

Per il voto di questo pomeriggio - dalle ore 15 in poi - il Rosatellum non ha solo la fiducia come possibilità di scrutinio: c’è infatti chi rilancia con un voto non segreto per evidenziare chi è a favore e chi effettivamente contro questo testo elettorale che prevede un misto maggioritario-proporzionale per provare a superare l’empasse attuale della Legge Elettorale (clicca qui per vedere in cosa consiste tecnicamente il Rosatellum 2.0). Intanto sono stati presentati circa 200 emendamenti che potrebbe mettere in serio pericolo la votazione entro la giornata di oggi. Per questo motivo gli scenari aperti sono più che molteplici: con il cosiddetto “canguro” il Pd potrebbe pensare di affossare tutti gli emendamenti con un maxi emendamento che elimini così tutte le richieste di preferenze e voto disgiunto (o che vogliono abbassare le soglie di ingresso in Parlamento, per ora fissate al 3% come lista singola o al 10% per la coalizione). Per la fiducia invece lo stesso Mattarella non sarebbe molto convinto, al netto della dichiarazione lasciata poc’anzi; intanto le manovre per sondare il terreno sono nel vivo. Forza Italia e Lega hanno già dato una sorta di via libera: non voteranno la fiducia al governo Gentiloni, ma non faranno nè barricate nè Aventino. Alle 14.20 arriva poi la definitiva notizia dal CdM: «sì alla fiducia per il voto sul Rosatellum». La “guerra” è aperta, il risultato per niente scontato.

© Riproduzione Riservata.