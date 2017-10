Sondaggi Elettorali Politici/ Abisso Mdp ma Renzi non cresce: Berlusconi ‘pressa’ Salvini

Sondaggi Elettorali Politici (LaPresse)

Nei sondaggi politici prodotti da Index Research si presenta lo stato della situazione a livello elettorale, se per caso domani si tenessero le nuove elezioni politiche nazionali: e la sfida è sempre quella, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che si combattono i voti per arrivare al 30%, ancora niente rispetto alla maggioranza che servirebbe per governare da soli e con la conseguente ricerca di coalizioni - per Renzi - e il cambio della legge elettorale - per Di Maio. I dati mostrano i grillini ancora in vantaggio con il 26,2% dei consensi, mentre Renzi insegue a fatica con il 25,5%: è però il centrodestra che muove ancora gli equilibri interni, con la crescita netta di Silvio Berlusconi e di Forza Italia, arrivati al 14,2% e poca distanza dalla Lega Nord ancora ferma al 14,6% con Salvini che sembra aver “raffreddato” gli animi nelle ultime settimane. Dietro, Meloni resta ad un ottimo 5,4%, mentre la sinistra fatica ancora con Mdp che cala vertiginosamente al 2,8%, Sinistra Italiana non sale dal suo 2,2% e Alternativa Popolare resta ad un basso 2% nazionale.

PIEPOLI, FUTURO PREMIER: DI MAIO LEADER IN PECTORE

Nei sondaggi politici di Piepoli per la Stampa l’analisi sul possibile premier più indicato nel guidare il Paese nei prossimi 5 anni mostra un nome e un cognome, Luigi Di Maio. Al netto delle polemiche, del calo di popolarità e della flessione dei grillini nei sondaggi elettorali da quando Di Maio è candidato premier, i dati prodotti su una rosa di nomi (va detto piuttosto stretta, mancano infatti Gentioni, Pisapia, Salvini giusto per fare tre nomi, ndr) presentata agli elettori italiani confermano il vantaggio del candidato M5s. Al 24% Di Maio è pronto a battere i diretti inseguitori, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi con un nettissimo 17% e 12% dei due “simili” leader di centrodestra e centrosinistra. Chiude ultimo Angelino Alfano, al 3%: al netto delle possibile polemiche sulla scelta dei nomi fatta da Piepoli, va detto che è stata pensata con un nome per ogni principale compagine politica in Parlamento.

