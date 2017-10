ROSATELLUM BIS/ Legge elettorale, diretta video live: voto finale, terrà la fiducia anche oggi?

Rosatellum Bis, primo voto fiducia alla Camera (LaPresse)

La giornata di ieri è andata via esattamente come ce la si aspettava: proteste in piazza di M5s e Mdp contro la Legge Elettorale del Rosatellum Bis, caos e bagarre in Aula per il secondo giorno consecutivo e primi voti di fiducia andati a buon segno. Ora si arriva al terzo e forse fatidico giorno per presentare al Paese una legge elettorale che possa funzionare sia per Camera e Senato - al momento ricordiamo che il Consultellum “disgiunto” è la legge attuale, frutto di due distinte sentenze della Corte Costituzionale, ecco qui un breve e utile ripassino - con il terzo voto di fiducia (sull’articolo 3) questa mattina e con il conseguente voto finale a scrutinio segreto teoricamente entro questa sera. I Cinque Stelle sperano che proprio nei voti sugli emendamenti e sul voto finale della legge, senza la fiducia, potrebbe cadere il patto non scritto tra Salvini, Berlusconi, Alfano e Renzi. Di certo, finora il fronte del Rosatellum Bis ha retto, forse anche perché i tempi verso le elezioni si stringono sempre di più e i sondaggi (come abbiamo spiegato brevemente qui) mostrano che a Renzi e al centrodestra sopratutto il Rosatellum conviene molto più del proporzionale puro del Consultellum.

ROSATELLUM: D’ALEMA-M5S ATTACCANO, RENZI REPLICA

Lo scontro però nel Governo è quanto preoccupa di più il premier Gentiloni, convinto ad usare la fiducia da Rosato (e dunque da Renzi) ma che ora si ritrova in vista della ben più importante sfida della Manovra 2018 con un Mdp con più di un piede fuori dalla maggioranza. «Per la seconda volta nella stessa legislatura abbiamo una legge inaccettabile, segno di irresponsabilità del gruppo dirigente del Pd che logora la democrazia e apre la strada al populismo, spezzando il legame già fragile tra cittadini e istituzioni», spiega un irato Massimo D’Alema dopo i primi voti di fiducia del Rosatellum. Il Movimento 5 Stelle invoca il maxi inciucio e addirittura le leggi fasciste degli Anni Trenta - vedi qui sotto il “Dibba” ieri fuori dalla Camera - mentre il Pd si trincera dietro le accuse con la veemente reazione di Matteo Renzi, tornato a parlare in pubblico alla presentazione del libro di Piero Fassino sul Pd: «Ho visto le immagini dei 5 Stelle che parlano di colpo di mano contro la democrazia, dicendo che la legge attuale andava bene. Sono le stesse immagini dei 5 stelle di due anni fa quando dicevano le stesse cose per la legge che ora difendono. Il Consultellum è l'Italicum, è stato dichiarato incostituzionale solo il ballottaggio. Stanno difendendo la legge elettorale contro la quale erano scesi in piazza due anni fa!». Il braccio di ferro continua e il voto finale di questa sera avrà di certo un vincitore, Renzi o Di Maio, nell’immediato ma ben pochi forse per i prossimi voti in Parlamento che si preannunciano assai complicati per il Governo Gentiloni. «Se si rivedesse l'azione degli ultimi due anni, si vedrebbe che c'è sempre stata una forza politica che ha fatto delle proposte e molte altre che hanno saputo dire soltanto no. Confido nel popolo italiano, che al momento delle elezioni saprà scegliere», conclude Renzi aprendo idealmente la giornata decisiva per la nuova legge elettorale.

LEGGE ELETTORALE, DI BATTISTA, “GOVERNO COME MUSSOLINI”

«La fiducia sulla legge elettorale è un atto eversivo. Solo Mussolini aveva fatto cose simili»: a sparare l’accusa è Alessandro Di Battista, capopopolo M5s nella protesta durissima contro il voto di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. Mentre era in corso ieri la votazione di fiducia per il primo voto sul primo articolo del Rosatellum, la protesta grillina non si è esaurita, con il Capo dello Stato ancora una volta tirato in ballo. «Mattarella sarà costretto a pensarci 100, 1000 volte prima di firmare il Rosatellum bis. La democrazia oggi è in pericolo, è a rischio. Il Parlamento viene composto dai rappresentanti del popolo. Con questa legge sarà composto da rappresentanti dei partiti». Gli fa eco il “nemico” interno al M5s, Roberto Fico, che davanti a Montecitorio spiega ai giornalisti come l’intera vicenda sia scandalosa. «Non condivido il fatto che sia stata messa la fiducia e qui Mattarella avrebbe dovuto fare un passaggio molto più duro e forte. Sembra quasi avallare la fiducia e mettere la fiducia sulla legge elettorale a pochi mesi dal voto è davvero uno scandalo».

Per il Governo intanto arrivano le critiche anche de Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano che parlerà oggi in Parlamento proprio sul Rosatellum Bis e le sue contraddizioni: «Con la fiducia posta in blocco dal governo sulle parti sostanziali del testo, prima che si aprisse il confronto sugli emendamenti all'art.1, non mi resta che la sola possibilità di intervenire in Senato nel corso del dibattito in Assemblea sulla fiducia. Ed è ciò che intendo fare, anche per mettere in luce l'ambito pesantemente costretto in cui qualsiasi deputato oggi, o senatore domani, può far valere il suo punto di vista e le sue proposte, e contribuire così alla definizione di un provvedimento tra i più significativi e delicati».

