Sondaggi Politici Elettorali/ Crolla la Sinistra anti-Renzi: Salvini ‘allunga’ su Berlusconi

Sondaggi Politici, crollo sinistra anti-Renzi (LaPresse)

Il sorpasso, l’ennesimo, del Partito Democratico contro il Movimento 5 stelle: i sondaggi politici prodotti da Emg Acqua e pubblicati durante il Tg di Enrico Mentana su La7 ieri sera mostrano proprio il 27,7% del partito di Matteo Renzi che con un balzo supera i rivali grillini che inseguono col 27,3% mentre stanno lamentando a livello nazionale lo “scandalo” della nuova legge elettorale del Rosatellum Bis (che Grillo e Di Maio definiscono un attacco alla democrazia, ndr). I sondaggi di Emg mostrano un brusco calo di Silvio Berlusconi che col 12,8% va di nuovo sotto le aspettative e ferma quella striscia positiva e in crescita che durava da mesi. Ne approfitta la Lega Nord di Salvini che nel consenso generale del sondaggio sale al 14,5%, senza strafare ma senza neanche perdere terreno rispetto alle scorse Amministrative. Male Mdp che va ben sotto il 3% (2,2%), poco più sopra di Sinistra Italiana al 2,1% con Fratoianni; male Pisapia, all’1,1% e non bene Alternativa Popolare di Alfano che non va oltre il 2,2%. Chiude il Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla (con sponsor di Berlusconi) all’1% dei consensi nazionali.

IPSOS, FUTURO EURO: METÀ ELETTORI LO ABOLIREBBE

Il futuro dell’Europa e dunque anche dell’Europa, in buona parte: gli ultimi sondaggi prodotti da Ipsos hanno cercato di analizzare i problemi legati alla moneta unica e alla crisi economica che attanaglia ancora gran parte dell’Europa. E gli elettori intervistati nel sondaggi si sono di fatto equamente divisi il giudizio: il 44% reputa infatti che l’Euro sia comunque un bene per l’Italia e dunque lo manderebbe anche in futuro. L’altro 44% invece ritiene che la moneta unica sia invece una condanna per il nostro Paese e andrebbe dunque abolito quanto breve. Se teniamo conto che un 12% non ha voluto rispondere/non sa/non indica, di fatto gli intervistati si sono divisi in due tra la parte “populista” che fa capo a Salvini e Grillo e la restante parte “moderata. Per Lega e M5s infatti l’Euro andrebbe tolto e sarebbero anche pronti ad un referendum per l’abolizione; l’altro metà invece segue l’Europa, il Pd e in parte anche Forza Italia. L’impressione che alle prossime urne politiche questo tema peserà è molto presente e non andrà sottovalutata.

