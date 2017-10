Rosatellum bis/ La Legge elettorale ottiene l'ok alla Camera: 375 i sì e 215 i no, ora si vota al Senato

Legge elettorale Rosatellum bis (LaPresse)

Legge elettorale Rosatellum bis, c’è l’ok della Camera: 375 sì e 215 no, ora il testo dovrà passare l’esame del Senato. Nonostante il voto segreto, con il pericolo franchi tiratori (40 in totale al termine della votazione, troppo pochi per ostacolare l’ok), passo in avanti per la proposta condivisa da Partito Democratico, Forza Italia, Alternativa Popolare e Lega Nord. Una legge elettorale che ha incontrato critiche e che nei prossimi giorni continuerà a fare discutere. Dunque già tra due settimane, in caso di ok anche al Senato, il Rosatellum bis potrebbe essere promulgato dal capo dello Stato Sergio Mattarella e pronta per l’utilizzo in vista delle elezioni del 2018. “Grande soddisfazione” il commento di Matteo Renzi, leader del Partito Democratico, con la Lega Nord che continua a ribadire di mantenere la linea intrapresa dal 4 dicembre 2016: al voto con qualunque legge elettorale. E non sono destinate a placarsi le polemiche: da Giorgia Meloni al M5S, sarà battaglia nelle prossime settimane.

TONINELLI: “FRAMMENTAZIONE SCHIFOSA”

Intervenuto a Piazza Pulita, il membro del Movimento Cinque Stelle Danilo Toninelli ha commentato così: “Non lasciamo che passino come normali forzature al Parlamento, che è il luogo della sovranità popolare, che fecero solo Mussolini e De Gasperi, il primo con la Legge Acerbo e il secondo con la legge truffa”. Sulla possibilità di coalizione con altri partiti: “Non abbiamo paura di accordarci con i programmi e con le idee: qua siamo di fronte al classico caso in cui coloro che stanno nel palazzo da troppo tempo, Renzi, Berlusconi, Alfano e Salvini, si sono spianati di fronte la cartina dell’Italia con un sondaggista alle spalle e si sono spartiti l’Italia senza mai pensare ai cittadini italiani”. L’attacco “ai poltronari”: “La legge elettorale porta solo nominati: questi non aboliranno il Jobs Act, la Legge Fornero e non aboliranno i vitalizi”. Ancora sulle criticità del Rosatellum bis: “Con il Rosatellum ci saranno 40 partiti con lo sbarramento all’1%. Si creeranno liste civetta, c’è una frammentazione schifosa”. Infine, la risposta alla domanda di un M5S nato per stare all’opposizione:: “Noi abbiamo un obiettivo, di essere il primo partito e di esserlo a buon distacco dagli altri: lo saremo nonostante questa legge elettorale. Chiederemo di votare il programma”.

FRATOIANNI: “DEMOCRAZIA ITALIANA PIU’ FRAGILE”

Il Movimento Cinque Stelle non è l'unico partito ad opporsi alla legge elettorale Rosatellum Bis. Insieme al movimento di Beppe Grillo, Fratelli d'Italia, Movimento democratici e progressisti e Sinistra Italiana. Il leader di quest'ultimo partito, il parlamentare Nicola Fratoianni, si è sfogato tramite la sua pagina personale di Facebook: "Hanno approvato una pessima legge. Con questa scelta la democrazia italiana è più fragile. La cosa più grave è che oggi si stabilisce un precedente inquietante: da qui in avanti ogni maggioranza si sentirà autorizzata a cambiare le regole del gioco a pochi giorni dalle elezioni. Comunque continuerà la nostra battaglia nel Paese e nell’aula del Senato". Nicola Fratoianni che continuerà dunque la sua battaglia, insieme al suo partito. Già negli scorsi giorni era stato chiaro sulla nuova legge elettorale: "Una legge fatta su misura per il prossimo governo Renzi-Berlusconi, con il consenso di Salvini, che ripropone storture maggioritarie e logiche da voto utile, senza la possibilità per i cittadini di decidere chi mandare in Parlamento".

