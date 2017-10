Sondaggi Elettorali Politici/ Tecnè: dopo il Rosatellum la situazione dei ‘tre poli’

Sondaggi Politici, dopo il Rosatellum (LaPresse)

TECNÈ, DOPO IL ROSATELLUM: LA SITUAZIONE DEI TRE “POLI”

Nei sondaggi prodotti da Tecnè una volta superato lo scoglio della Camera del Rosatellum Bis, la situazione delle aree politiche in questo momento nel Paese è alquanto fosca: il 28,8% delle intenzioni di voto vanno a Pd e Alternativa Popolare, che per poter arrivare al centrodestra (36,3% per Forza Italia, Lega Nord e FdI) però avrebbe assolutamente bisogno di Sinistra Italiana e Mdp-Articolo 1. La sinistra anti-Renzi però al momento non va oltre il 6,5% che comunque potrebbe rivelarsi decisivo contro il blocco di centrodestra, avvantaggiato dal poter presentare la coalizione secondo la nuova legge elettorale. Male il Movimento 5 Stelle che con il 25,8% e senza possibilità e volontà di fare alleanze sembra destinato alla sconfitta elettorale: ora il passaggio al Senato del Rosatellum Bis dovrà per forza vedere alcune modifiche e la tenuta del Governo potrebbe essere decisa proprio da questo passaggio molto delicato.

TECNÈ, CRISI ECONOMICA: M5S DISFATTISTA

Nei dati pubblicati da Tecnè con i sondaggi politici orientati sullo scenario della crisi economica, si mostra una condizione di leggero miglioramento per i prossimi anni, con le prospettive economiche che nel giro di 12 mesi potrebbero portare qualche speranza in più. Almeno a vedere le stime dei sondaggi, sono gli elettori del centrosinistra a credere in un miglior futuro a livello economico, mentre i grillini si confermano la lista più “disfattista” per le prossime stagioni sociali e politiche: secondo il 24,5% l’Italia migliorerà nei prossimi anni (35,9% elettori Pd, 27% per la Sinistra, 17% per il centrodestra, 14,9% per i grillini), mentre resterà uguale ad oggi per il 52,6% degli elettoti italiani. Chi invece crede che il trend economico e la crescita delle nostre aziende peggiorerà drasticamente è il 21,4% degli elettori: in particolare, il 9,9% dei dem, il 24,5% della Sinistra unita, il 25,2% di Lega, Forza Italia e FdI e il 30% dell’elettorato M5s.

