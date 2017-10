ELEZIONI AUSTRIA 2017/ Risultati e diretta voto: sarà ‘Kaiser’ Kurz il nuovo cancelliere?

Elezioni Legislative Austria 2017, Sebastian Kurz (LaPresse)

Domenica 15 ottobre 2017: data cerchiata nel calendario politico europeo da tempo dato che oggi si celebrano le elezioni in Austria, appena un anno dopo le Presidenziali che avevano allertato l’Ue con il “rischio” dell’estrema destra alla guida del piccolo Paese di lingua tedesca. Vinse il verde indipendente Alexander van der Bellen e la possibilità fu scongiurata, ma non per forza cancellata: il cancelliere che prenderà da questa sera dopo i risultati il posto di Christian Kern potrebbe essere infatti con molta probabilità il popolare democristiano Sebastian Kurz. Al posto dei socialdemocratici, la maggioranza in Parlamento potrebbe essere dunque di nuova proprietà dell’Ovp, anche se potrebbe avere bisogno dell’appoggio di FPO, l’estrema destra appunto molto assimilata alle battaglie dell’Afd tedesco, al momento seconda forza nel Paese secondo gli ultimi sondaggi. «Molto eurocritico e sempre più vicino all'est dei paesi di Visegrad» (Ungheria, Polonia, Cechia e Slovacchia)», a parlare è Alexandra Foederl-Schmid, direttrice fino a fine agosto del giornale finanziario di Vienna “der Standard”, intervistata dal Sole 24 ore alla vigilia di questa tornata elettorale molto importante per l’Austria e non solo. «Su chi otterrà il primo posto non ci sono molti dubbi, sarà importante vedere chi arriverà secondo», ha affermato a proposito della contesa fra il cancelliere socialdemocratico uscente del Spoe, Christian Kern, e il leader del Fpo, Heinz-Christian Strache. Il ministro degli Esteri attuale, già ridefinito “Kaiser” Kurz sta per prendere il controllo del Governo, se i sondaggi venissero confermati, con un’operazione di restyling del “vecchio” partito popolare conservatore che in pochi mesi è riuscito a mettersi dietro estrema destra - in Austria molto viva - i verdi, i socialdemocratici e le altre compagini. Uno dei suoi slogan è quello che preoccupa e non poco l’Europa che pensa ad un possibile cartello con l’Fpo dopo le elezioni di questa sera: ««fino a quando non saranno sicure le frontiere dell’Austria dovremo proteggerle».

COME SI VOTA: RISULTATI ELEZIONI AUSTRIA 2017

Le urne aperte per tutta la giornata di domenica porteranno gli austriaci a scegliere il proprio governo e il proprio nuovo cancelliere, nell’incertezza della posizione da tenere in Europa con le crisi migratorie e i blocchi alle frontiere (come il Brennero) che hanno rappresentato l’intera campagna elettorale nelle ultime settimane. Va ricordato che in Austria vige come legge elettorale un metodo alquanto particolare, confermato in questi ultimi vent’anni: 183 membri del Consiglio nazionale sono eletti dal liste chiuse proporzionali in nove circoscrizioni multi-membro sulla base degli stati (con dimensioni variabili da 7 a 36 posti) e 39 sotto-elettorali. I posti sono assegnati applicando il metodo Hare a livello sub-circoscrizione e D'Hondt a livello federale, con una soglia di sbarramento del 4% o una sede in uno dei 39 sotto-collegi. Ricordiamo che il Parlamento austriaco è composto da due camere di cui però solo il Nationalrat è eletto direttamente dal popolo mentre l’altra, il Bundesrat, è una rappresentanza delle nove regioni austriache, che delegano i loro rappresentanti. Per la camera elettiva la soglia di sbarramento è al 4% e possono votare tutti i cittadini austriaci sopra i 16 anni di età compiuti.

GLI ULTIMI SONDAGGI

Da almeno 3 mesi la situazione di analisi del voto in Austria non vede sorprese al primo posto, con Kurz in testa saldo e verso la vittoria alle Elezioni Legislative (più o meno con la stessa certezza con cui Angela Merkel doveva vincere, e ha vinto, in Germania lo scorso 24 settembre); è sui posti che seguono che potrebbero dare una conformazione assai diversa alle possibili coalizioni e ticket che ancora si cerca una quadra, non risolta neanche a pochi giorni dalle urne. Oggi il momento del voto darà il responso ufficiale, ma intanto le compagini politiche si sono avvicinate così con l’ultimo sondaggio prodotto il 5 ottobre: Ovp di Kurz al 34%, l’Spo del premier uscente Christian Kern paga dazio al 22%, in forte calo. Al secondo posto al momento ci sono gli estremisti di destra del Fpo di Heinz-Christian Strache: i Verdi al 5%, i NEOS al 6% e il Pilz al 4% sono fuori dai giochi. Come si può vedere, l’estrema destra in Germania pochi giorni fa ha festeggiato lo storico ingresso al Bundestag con il 12%, mentre qui l’FPO è in netto sviluppo maggiore rispetto ai colleghi europei: il rapporto con Kurz e le dinamiche da coalizione possibile saranno forse le uniche vere mine vaganti di questa elezione “scontata” nell’esito ma non nelle conseguenze future.

LE POSSIBILI COALIZIONI

«La Ue deve riacquistare la sua forza nelle grandi questioni e retrocedere dove i singoli Stati possono decidere meglio» ha risposto Kurz ad una domanda sull’ Unione Europea. Proprio il rapporto con l’Europa, le frontiere e i migranti rappresentano il punto cruciale della partita elettorale di queste Legislative 2017 e anche sul fronte delle possibili alleanze-coalizioni. Anche qui, come in Germania, l’ipotesi n.1 è la Große Koalition ma a ruoli invertiti rispetto a come era fino a poco fa in Austria: maggioranza popolari, l’appoggio fornito dai socialdemocratici in netto calo. Ma cresce la quota di chi ritiene che siccome le posizioni di Kurz sull’immigrazione e la sicurezza sono molto più prossime al Fpo, dopo i risultati di questa sera con un’eventuale retrocessione ulteriore del centrosinistra porterebbe ad una nuova coalizione riedizione dell’era Haider tra popolari ed populisti di destra. L’Europa spera nella prima ipotesi ma è evidente che in base ai dati nei prossimi giorni si potrebbe “tranquillamente” virare sulla seconda con Kurz per niente pregiudiziale nei confronti dell’estrema destra di Strache. Del resto l’ormai ex cancelliere Kern si è dichiarato indisponibile a continuare la collaborazione con i democristiani, se non come senior partner. Questo non avverrà e allora potrebbe realmente crearsi un ponte democristiani-destra austriaca che potrebbe portare non pochi problemi con Ue e i vicini più prossimi alle frontiere. Sì, avete capito bene, anche l’Italia.

