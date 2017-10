Onorevole Caruso/ Filippo Roma lo incontra: ha nuovi elementi sul caso Parentopoli (Le Iene Show)

Onorevole Caruso a Le Iene Show

Nel nuovo appuntamento con Le Iene Show si torna a parlare di Parentopoli e lavoro nero in Parlamento. L'inchiesta di Filippo Roma registra infatti importanti novità. Nel nuovo servizio la Iena esporrà i nuovi elementi che ha raccolto e che sembrano smentire l'onorevole Mario Caruso. Non solo, raggiungerà il deputato di Centro democratico, quindi sarà interessante scoprire cosa avrà da dire ai microfoni del programma di Italia 1, sempre che abbia voglia di parlare alla trasmissione che ha portato a galla lo scandalo. Tutto è cominciato dalla denuncia televisiva di Federica Brocchetti, la portaborse che sostiene di aver lavorato gratis e senza contratto per Caruso. Quest'ultimo, inoltre, avrebbe assunto come assistente il figlio di Domenico Rossi, sottosegretario alla Difesa. Dopo il primo servizio de Le Iene Show ha dichiarato di voler rimettere le deleghe, mentre l'onorevole Caruso lo scorso 11 ottobre si è difeso con una lettera aperta. Quali novità verranno portate a galla dal programma stasera?

LA REPLICA DELL'ONOREVOLE CARUSO

Un complotto: così l'onorevole Mario Caruso ha definito l'inchiesta de Le Iene Show. In attesa di chiarire nelle opportune sedi giudiziarie, ha scritto una lettera aperta per anticipare i tempi. Innanzitutto si è scusato per i toni usati nei confronti dell'operatore e del giornalista, poi ha risposto alle accuse formulate da Federica Brocchetti. «Ha svolto uno stage presso la mia segreteria con un regolare contratto a termine. Una volta conclusi i mesi stabiliti dal contratto, poiché non aveva ancora trovato un lavoro, ho acconsentito a farla venire temporaneamente presso il mio ufficio». Inoltre, ha chiesto di essere ascoltato dai Questori della Camera dei Deputati per chiarire ogni aspetto della vicenda. Poi esprime i suoi dubbi sulla natura dell'inchiesta de Le Iene: «La domanda che mi sto ponendo da molto tempo, e che ora rivolgo a voi, è invece: che cosa c’è realmente dietro a tutto questo caso mediatico? Che cosa si sta veramente cercando di ottenere, passando sopra la mia dignità, quella della mia famiglia e di tutte le persone a me vicine?».

I NUMERI DEL FENOMENO

La vicenda di Federica Bocchetti e l'inchiesta su Parentopoli e il lavoro nero in Parlamento ha fatto riemergere la necessità di una riforma strutturale degli stipendi dei collaboratori dei deputati. Alla Camera sono 628, di cui solo 364 con diritto di accesso a Montecitorio. Questo secondo gli ultimi dati forniti dalla presidente Laura Boldrini ai rappresentanti dell'Associazione italiana collaboratori parlamentari. Sono diverse le tipologie utilizzate: per il 51% si tratta di contratti di collaborazione, solo nel 25% dei casi sono contratti di lavoro subordinato, mentre il 24% sono contratti di lavori autonomo. Per il Senato, invece, non ci sono cifre ufficiali. Per quanto riguarda gli importi, si aggirano secondo stime attendibili tra gli 800 e i 1.200 euro netti al mese. Va ricordato che oltre all'indennità, circa 5.000 euro, e alla diaria (circa 3.500), ogni parlamentare riceve un rimborso spese per l'esercizio del proprio mandato. Questo rimborso, che ammonta a 3.690 euro alla Camera e circa 4.000 euro al Senato, serve a sostenere le spese per le attività istituzionali. Tra le spese da certificare c'è anche quella del proprio collaboratore.

© Riproduzione Riservata.